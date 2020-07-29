【足球轉會】恩莫比尼成愛華頓復興第一步　李斯特城雙星只留一個

愛華頓季中重金禮聘名帥安察洛堤救亡，簽下一紙4年半長約當然不是隨便玩玩，而是有一套復興大計。 他的執教功力有目共睹，想他繼續留效，就要出錢買入他的心儀球員，頭號目標就是意甲射手恩莫比尼（ Ciro Immobile）。

愛華頓過去3季已花去超過4億歐元增兵，以英超排名分別只有第八、第八和第十二位來看，成績可謂毫無改善。

球隊兩度跌至要護級的第十八位，馬高施華季中被炒，意外請得安察洛堤執教，顯然是球會痛定思痛的結果。球隊本身班底已不錯，不過安帥希望引入幾個球員，近期傳言最厲害的正是今季在意甲已攻入34球的恩莫比尼。

【安察洛堤的目標名單】

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中前場擁有李察利臣、摩斯堅恩、卡維特利雲、禾確特、伊禾比和施古臣，人手看似不缺，全季卻只得44個英超入球。

事實上拖肥糖不少比賽中均是贏形勢之下輸波，埋門一腳確有改善必要，引入恩莫比尼有望解決問題。與此同時，失球達56球之多，同樣需要解決，暫時未見球會傳出後防球員的轉會消息，唯獨跟已屆36歲的「帶刀侍衛」伊雲諾域扯上關係，一切仍有待發展。

【今夏已落實轉會】

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芝維爾要求離隊 麥迪臣即將續約

李斯特城度過一個超額完成的球季，即使最後關頭失去歐聯資格，已達成晉身頭六位的目標。球隊急欲留住一班球星，延續今季強勢，攻入13球加10個助攻的進攻中場占士麥迪臣，是各大球會收購目標，會方已向他開出一紙周薪10萬英鎊的5年新約，消息指此子即將簽約留隊。

李城陣中另一新紮球星左閘芝維爾，是各大豪門另一重點收購目標，車路士對這位23歲英格蘭志在必得。芝維爾12歲起已效力李城，可是他被指將在今個星期內向球會要求離隊。

【最新足球轉會傳聞】

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34歲西班牙進攻中場大衛施華離開效力10載的曼城，傳言指他收到不少中東球會邀約，最新消息指，今年意甲表現令人驚喜的拉素，有意向這位中場指揮官招手。

西班牙《阿斯報》指，拉素自上周一施華回復自由身開始，已開始跟他接洽，主帥施蒙尼恩沙基非常希望將他納入未來計劃之中。

【今夏十大免簽搶手貨】

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【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】