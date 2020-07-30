【英超】利物浦軒達臣感性送別拉爾拉拿　6年培養不一樣的兄弟情

利物浦終於奪得夢寐以求的英超冠軍，但季後有球員離隊，其中一人便是中場拉爾拉拿。 效力「紅軍」6年，拉爾拉拿將在白禮頓開始球員生涯新一頁，老友佐敦軒達臣於網上感性地寫下送別的字句。

利物浦已宣布拉爾拉拿今季後會回復自由身，利物浦上周作客以3：1擊敗紐卡素完成今季英超最後一輪賽事後，意味這名前修咸頓中場的6年「紅軍」生涯亦正式完結。

2016年利物浦旅美進行季前集訓，酒店安排指引寫明一要安排軒達臣及拉爾拉拿做「鄰居」。（網上圖片）

2014年由「聖人」轉投利物浦後，拉爾拉拿與軒達臣成為了老友。2016年利物浦於美國進行季前備戰時，網上傳出一張利物浦酒店安排指引，除了領隊高普要吸煙房、未轉投巴塞隆拿的古天奴要風扇外，最引人注目的就是必須安排拉爾拉拿入住軒達臣旁邊的房間。

拉爾拉拿離開利物浦，一眾球員早前歡送這名英格蘭中場。（instagram @jhenderson）

拉爾拉拿轉投白禮頓，將改穿14號球衣。（網上圖片）

二人已不只是最佳好友，更像是兄弟一樣的關係，拉爾拉拿離隊，未來二人各為其主，軒達臣於社交網站送別拉爾拉拿：

多謝你為我、我的家庭及利物浦的貢獻，能一起完成夢想實在是太好了。我會比任何人都想念你。 我希望你及你的家人在人生新一章一切好運，急不及待再於場上見到你！ 白禮頓簽了一名世界級的球員，一個好人，我肯定他們會見到他時第一日就會發現他的優點。 再見了，兄弟！#YNWA

拉爾拉拿加盟白禮頓時拿起14號球衣，軒達臣亦於文尾加上了一句：「P.S. loving the #14」。

拉爾拉拿與軒達臣一起歷盡高低起跌。（instagram @jhenderson）

拉爾拉拿與軒達臣情同手足（按圖放大）：

拉爾拉拿很快就在Instagram留言，「在家中收拾行李時不應讚到這段留言」，後面又加上了哭泣的emoji，看來眼淺的拉爾拉拿又流下男兒淚，他又再補上一句「一世好兄弟」。

在利物浦官網的「Exit interview」中，拉爾拉拿感激與軒達臣一起走過這6年「紅軍」生涯：「我在利物浦6年的日子中，不論遇到失落﹑球隊落敗及受傷，我們也陪着大家，幸好有軒達臣陪伴我走過這一段旅程。」

軒達臣於早前訪問時表示，很慶幸可以與軒達臣一起捧起英超冠軍。（instagram @jhenderson）

兩人過去一年連贏歐聯、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃及利物浦等了30年的英超，拉爾拉拿在訪問中指軒達臣是利物浦隊長的不二之選，無論是作為朋友或隊友，十分慶幸可以一起贏得錦標。

拉爾拉拿6季英超數據：

+ 2

【利物浦首度高舉英超獎盃】

+ 13 + 12 + 11

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