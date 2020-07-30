【英冠附加賽】利物浦借將建功難救史雲斯　賓福特平反敗局躋決賽

英冠附加賽4強次回合，1球落後的賓福特重返主場再鬥史雲斯，力爭首戰英超的賓福特決心十足，開賽15分鐘已攻入兩球，即使史雲斯的利物浦借將利安比維斯達末段建功，惟未能再度成為救星，結果賓福特以總比數3：2反勝，率先躋身附加賽決賽。

早前英冠煞科日，由利物浦外借至史雲斯的利安比維斯達（Rhian BREWSTER）一記妙絕遠射建功，協助球隊以4：1擊敗雷丁，奇蹟超越森林，搭上英冠附加賽的「尾班車」。

利物浦借將半季入10球 史雲斯扭轉極大劣勢殺入升班附加賽

史雲斯在附加賽首回合延續氣勢，由安祖阿休的入球一箭定江山，擊敗十人應戰的賓福特先拔頭籌，豈料「天鵝」次回合造訪賓福特，在上半場早段即被對方「一盆冷水照頭淋」，賓福特先以一球簡單的反擊，前鋒奧尼屈堅斯單刀建功，之後另一前鋒馬干特斯接應傳中頭槌破網，主隊15分鐘已領先兩球，並在總比數反超前史雲斯。

今季狀態大勇的奧尼屈堅斯，今仗為賓福特先開紀錄。（Getty Images）

賓福特換邊後再有斬獲，麥比奧莫窩利近射得手，下半場開賽僅1分鐘已拉開3球優勢。戰至下半場中後段，紅軍借將利安比維斯達把握對手後防一次失誤，巧妙地笠死賓福特門將，78分鐘總比數追成2：3，但之後未能再添紀錄。

即使紅軍借將比維斯達笠射建功，惜未能助史雲斯收復失地。（Getty Images）

賓福特主場以3：1力克「天鵝」，兩回合計反敗為勝，率先躋身決賽，距離首戰英超再近一步，將與富咸或卡迪夫城的勝方爭奪最後一個英超席位。見證愛隊10年間，由一支丙組球隊搖身一變力爭奪英超席位，一眾賓福特球迷當然高興，更聚集主場外慶祝愛隊贏波入決賽。

賓福特主場反勝史雲斯，距離首戰英超只剩最後一步。（Getty Images）

賓福特球迷場外狂歡慶祝：

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