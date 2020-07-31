英超回顧｜曼聯班費高CP值低　Big6齊徘徊下游　錫菲聯最物超所值

在英超的世界中，付出與回報未必成正比，完成球季後「埋單計數」，以第9位衝線的錫菲聯雖失落歐洲賽席位，但以「蔗渣價錢食到燒鵝味道」，成為英超的「性價比之王」。

今季英超曲終人散，聯賽前四皆由「Big 6」球隊包辦，然而英超各支勁旅在另一個榜卻在下游徘徊。體育傳媒《The Athletic》以各支球隊的總薪金及得分作參考，計算各支球隊每花100萬英鎊（下同）的得分，以數據證明性價出最高的球隊。

全英超20支球隊中，只有6隊的總薪金在1億以下，而一眾「Big 6」球隊除了熱刺外，其餘5支球隊班費超過2億，而曼市雙雄更高達3億。曼聯3.32億薪金冠絕英超，當然成為敬陪末席的一隊，聯賽同得66分的車路士則成為尾二。

曼聯班費冠絕英超，所以他們的性價比亦順應成章地敬陪末席。（資料圖片／Getty Images）

性價比榜中第5位中，悉數為中小型班，錫菲聯﹑狼隊及般尼分別佔據第3位，錫菲聯今季與歐洲賽資格擦身而過，該支「升班馬」表現亮眼，以全英超最低的4000萬班費卻拿下54分，每100萬取得1.35分，成為英超最物超所值的球隊。

聯賽下游的韋斯咸，班費達1.36億，但最終只能僅僅「上岸」；般尼茅夫每花100萬只得0.31分，最終更降落英冠，兩軍數字上相當不划算。

全英超班費最低的錫菲聯，雖然衝擊歐洲賽失敗，但性價比冠絕英超。（資料圖片／Getty Images）

英超今季20支球隊性價比（按圖放大）：

+ 16 + 15 + 14

對比今季英超最終排名：