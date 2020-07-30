英超︱速度之王曼聯三將上榜　大隻佬查奧爾第二　榜首爆出半冷門

英超行軍迅速，球員無論體能和奔跑能力均有相當要求。每季完結得出官方數據均有不少新鮮面孔，今季也不例外，包括有曼聯小將格連活特。 近年稱霸速度榜的前曼城翼鋒利萊辛尼，今季因重傷只曾後備上陣11分鐘，不入榜合情合理，令人意外的是，同以速度見稱的利物浦射手沙拿與曼城翼鋒史達寧同樣落榜，足見競爭激烈。

史達寧今季英超33次上陣攻入20球，創個人新高，顯然在辛尼長期缺陣下，他必須肩負更重大責任。失去辛尼之下，曼城無法雙翼齊飛，不單球隊表現打折扣，史達寧高速狂奔的畫面亦減少了。

沙拿今季英超34次上陣攻入19球，利物浦由早段開始一路在聯賽榜領放，並提早7輪封王，順風順水之下球員不用由頭搏到尾，也許是未能逼出沙拿最高速的理由。

兩將皆以速度見稱，近季的速度榜均沒有他倆份兒，英超球員個個「好跑得」可見一斑。以下揭曉今季英超十大速度之王：

【2019/20球季英超十大速度王】

+ 6 + 5 + 4

今季英超速度之王有不少新丁上榜，除科頓、美蘭尼爾斯、格連活特、馬莫特查斯古特外，最大驚喜是今季表現出色的李斯特城中堅蘇恩古。

狼隊「大隻佬」艾達馬查奧爾得第二，他僅僅輸給年年上榜的曼城邊路守將基爾獲加（Kyle WALKER）一個「馬鼻」。值得留意的是，今季晉身前十位的球員，段速全部在每小時37公里之內，創下歷年之冠，尤其是已屆30歲的獲加竟然可以愈跑愈快，實在非常厲害，相信一眾球員來季可望挑戰時速38公里的新高。

【19/20球季英超神射手排名】

+ 10 + 9 + 8

【19/20球季英超助攻王排名】（只列前十）

+ 6 + 5 + 4

【19/20球季英超門將不失球排名】（只列前十）

+ 6 + 5 + 4

【英超2019/20年球季最終排名】