【跳水】男神戴利瘋狂操肌變爆肌男　在家抗疫找出奇妙新興趣

東京奧運因新冠肺炎疫情延期一年，英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）跟所有運動員一樣，需要留家抗疫，暫停在跳水池的訓練。 他未為計劃有變感氣餒，樂觀認為凡事也有好的一面，正好趁疫情休養生息，多陪伴兒子，期間還發掘出一個意想不到的新興趣。

26歲的戴利接受英國廣播公司（BBC）訪問時，盡顯正能量男神本色，當被問及此刻原本應該在東京奧運作賽卻因疫情未能出戰，會否感到氣憤時，他淡定回應，「對所有人來說也是個奇怪的情況，同時令我深思生命中什麼才是最重要的。」

運動員參賽計劃被打亂，理應憤憤不平，戴利卻另有一套看法，「有額外多一年時間備戰，重新出發，令我感恩身為運動員每天可以做自己喜愛的事情。」

戴利接受BBC訪問，談及疫情期間點滴。（影片截圖）

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見證愛兒成長每一步

他說凡事也有好的一面，如果照原定計劃，奧運年他應該忙着四出比賽和備戰，無法像現在一樣，有更多時間陪伴初生兒子Robbie、丈夫和一起隔離的母親，「見證Robbie學習不同顏色，由1數到10和英文字母，陪伴他漸漸成長，令我非常感恩。」

被逼暫時離開跳水池，戴利說無論對他的身體和心靈均有好處，「我可以好好休息一下，不用以時速35里插入水中，對我的肩膀、背部和身體各部位也有得益」，等待即使漫長，每個人也是一樣，亦令他更加期待回到泳池訓練的一刻。

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突然愛上編織

戴利在抗疫期間不時分享在家練體能的短片，甚至剪輯成學習教材，娛人自娛，與此同時，亦發掘一個全新興趣：編織。「在家隔離期間我愛上編織，編織時要非常用心，對我來說有如冥想一樣」，短短日子他已成為編織高手，「我織過頸巾、帽子、襪子、披風外套……現在我一聽到有人說BB即將出生，我就會說：『很好，我可以為你織點什麼了』。」

已經參加過2008、2012和2016三屆奧運的戴利稱「今年是個過程」，「不要為將來變成怎樣而憂慮，盡量享受過程、努力訓練，去到東京不留下半點後悔」，因為只要付出全力，最終結果是好是壞已經不再重要。

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