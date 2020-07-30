【港超聯】足總研英超集中隔離模式辦復賽　董事局最快下周中商議

港超聯自3月底停賽至今，香港足球總會雖一度計劃賽事在8月或9月重開，惟最近本地疫情反彈，令復賽再蒙上陰霾。 6間港超球會周四（30日）召開視像會議，商討有關餘下球季的最新安排。

足總主席貝鈞奇今日聯同董事兼冠忠南區會長黃良柏到何文田足總總部，跟6間參與復賽的港超聯球會召開會議，討論是否腰斬2019/20球季港超聯。貝均奇於會後透露球會「家家有求」，未能就腰斬達成共識。

他指傑志、南區及東方龍獅傾向保留聯賽，富力R&F、理文與愉園則建議腰斬。「有球會稱復賽涉及明年亞洲賽資格，希望公平公正的決定聯賽名次；富力認為與其拖延下去，不如腰斬並計算排名。」

足總主席貝鈞奇指球會間未能就腰斬達成共識，將留待足總董事局商討。（袁志浩攝）

足總董事兼南區會長黃良柏，指球會希望名正言順地取得下年亞洲賽資格。（袁志浩攝）

代表南區的黃良柏解釋，一切仍視乎疫情發展，若球隊能夠在復賽前有足夠時間備戰，相信餘下17場比賽可在3至4周內完成。他說：「相信部份球會也希望可名正言順地取得亞洲賽資格，而作為球隊老闆，經過這一年的辛苦，如有資格落袋也是好事。」

理文主教練陳曉明接受查詢時則重申，球會希望復賽不會無限期延遲，「相信大家都想繼續踢，只是底線有所不同，我們認為若再拖下去，會影響下季賽期及球隊部署，及更多持分者的利益。」

6支參加復賽球隊的13名現役「超級外援」：（按圖放大）

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有關腰斬港超聯的決定，貝鈞奇指將留待足總董事會再作詳細考慮，預計最快下周三或四會有結果。不過對於高級組銀牌、菁英盃及足總盃決賽，6間港超球會則有初步共識，傾向在下季展開前補賽。

近日本港爆發第三波新冠肺炎疫情，貝鈞奇認為短期內要求康文署開放球場是不切實際。他引述足總醫事顧問容樹恒醫生的建議，將研究參考英超或中超，以集中隔離再檢疫的模式舉行復賽。

理文主教練陳曉明希望足總決定能避免影響下個球季。（資料圖片）

「球員也是一份工作，正如現在地盤也有幾十人開工，22名球員、球證加工作人員進行比賽是否不可能？可是這涉及酒店集宿，成本很大，場地及經費也需向政府爭取。」陳曉明則認為建議或較難實行，「足總連訓練基地的管理權也沒有，環保署說封場就封場，這牽涉太多未知數；而球員也未必能適應這種集宿模式。」