【英超】曼城4000萬鎊購般尼茅夫守將　從華倫西亞引入辛尼替代品

英國傳媒報道，曼城已跟般尼茅夫達成協議，收購後防尼敦阿基（Nathan Ake），轉會費達4000萬英鎊。

曼城今季衛冕失敗，後防表現不穩常為人詬病，故領隊哥迪奧拿今季轉會首要目標要為增強守力。

般尼茅夫今季降班，但尼敦阿基表現一致獲得好評。（Getty Images）

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車路士有權回收阿基

雖然般尼茅夫今季護級失敗，來季降班英冠，但阿基表現仍獲大讚。今年25歲的阿基今季聯賽為般尼茅夫上陣29場，攻入兩球亦有兩次助攻，4000萬英鎊的轉會費將會是球會史上最大筆轉會收入，據了解另有100萬英鎊的轉會氣款。

阿2基2017年以2050萬鎊，由車路士轉投般尼茅夫，其中包括4000萬英鎊的回收條款，英媒指回購條款將於今夏完結，「藍戰士」仍有優先權。不過，車路士今夏已先後購入薛耶治、添姆華拿，而且有意天價羅致利華古遜中場夏維斯，未必有餘力攔途截劫。

英媒指車路士仍有優先權回購阿基。（Getty Images）

費倫托利斯將成為利萊辛尼替補。（Getty Images）

除了防線之外，英媒又指哥帥對華倫西亞翼鋒費倫托利斯（Ferran Torres）有興趣。據報，曼城出價2100萬英鎊，已接近完成階段，替代轉投拜仁慕尼黑的利萊辛尼。

【今夏已落實轉會】