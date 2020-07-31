球衣情報｜網傳利物浦新戰衣球迷熱議　疑似LV暗花詭異綠色有典故

英超球季完結，部分尚未公布來季戰衣的傳言四起，最受注目當然是新球季換新球衣贊助商的應屆冠軍利物浦。 繼早前流出的主場版本，近日輪到一款黑色暗花作客版本熱身球衣概念圖，本地利迷對兩款「球衣」均有不少意見和批評，不過其實看似「奇怪」的設計，全部也有根有據。

先欣賞一系列新球衣概念圖：

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在一眾概念圖之中，主場紅色配白綠夾邊的設計被指最接近真實版本，其中波衫癡漢最愛的網站Footy Headlines，更拍版指利物浦下周將公布這款新球衣。

Footy Headlines揭曉利物浦新主場戰衣設計：

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問題一：這款綠色好古怪？

不少球迷均認為，這款比賽少在球衣用到的綠松色（Turquoise）很古怪。

球會128年歷史，會徽設計亦曾多次改變，最初100年為紅白兩色簡約設計，直到1992/93球季創會100周年，開始在會徽上加上辛奇利大門（Shankly Gates）鋼閘上的花紋和你永遠不會獨行（You'll Never Walk Alone）的球會格言，會徽上自此添上綠松色，即使之後會徽再有數次改動，這款綠松色一直得以保留至今。

利物浦會徽變遷

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問題二：個款咁似LV？

根據Footy Headlines流出的利物浦的新熱身球衣式樣，黑底紅字的暗花設計，跟著名法國品牌路易威登（LV）的經典monogram設計如出一轍。

這個設計球迷反應又是兩極，只要細心觀察這件新熱身球衣的暗花，便會發現根LV毫無關連，反而跟球會歷史大有關係。亦有球迷指，紅黑配與死敵曼聯近年的產品設計近似，感覺不好。

Footy Headlines揭曉利物浦新作客及賽前熱身戰衣設計：

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1959至1974年帶領利物浦的主帥辛奇利（Bill Shankly），不是為紅軍帶來最多錦標的領隊，然而這個來自蘇格蘭的傳奇教頭，為球隊注入性格與熱血，一步步令紅軍由一般球隊，升格為英格蘭以至全歐洲最強球隊。

他是利物浦昔日光輝歲月的奠基者，成就在生前未被完全認定，1981年他逝世後球會開始意識到辛奇利如何重要，先在晏菲路放上他的銅像並寫上一句：「他為人們帶來快樂」（He made the people happy），繼而在1982年8月豎立辛奇利大門（Shankly Gates），紀念這位一代名帥。

會方原本打算建造一個普通閘門就算，但受聘的鐵匠希望好好表揚辛奇利的偉大，花盡心思在閘門上加上植物鏤花、會徽、利物浦口號You'll Never Walk Alone以及能代表辛奇利的圖案──於是當中加上一個蘇格蘭國旗上的聖安德烈十字（Saint Andrew's Cross）及蘇格蘭國花薊花（Thistle）圖案。而這件熱身球衣上的monogram，正是由辛奇利大門或目前會徽上的聖安德烈十字、薊花和頂部的劍型圖案三款拼砌而成，大有向辛奇利致敬的味道。

不論利迷是否喜歡這兩款設計，背後蘊藏的心思，實在值得欣賞。