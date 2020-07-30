英超球隊紐卡素4月爆出賣盤，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）主導的財團以3億英鎊收購，但到7月仍未完成交易。 英國傳媒周四（30日）報道，財團以「收購時間過長、全球環境不穩」為由，放棄收購紐卡素的計劃。

收購紐卡素的文件早於4月已經曝光，但因「班主及董事會背景調查」遲遲未完結，使得交易一直未能完成。

據英國傳媒報道，穆罕默德任主席的沙特主權基金（PIF）失去了耐性，因為「和球會班主的商業協議已經到期、全球經濟環境不穩定」，「無奈」之下決定終止收購，感謝「喜鵲」球迷歡迎他們入主紐卡素。

紐卡素賣盤以臨門一腳失敗終結。（Getty Images）

沙特收費電視「beoutQ」違反版權，「偷訊號」播英超在內的體育節目引來爭議，成為了PIF收購紐卡素的一大阻力。世界貿易組織（WTO）早前裁定beoutQ在該國播放英超，違反版權法例，已經獲得沙特政府支持。

紐卡素球迷對艾殊利終於「放生」球會感到興奮，豈料最後又要與「孤寒班主」周旋下去。（Getty Images）

紐卡素球迷反艾殊利金句：

+ 5 + 4 + 3

WTO裁決後，英國國上議院國際貿易特別委員會主席麥克尼爾（Angus MacNeil），錯要求貿易大臣卓慧思（Liz Truss），調查beoutQ，保障英國的知識產權及英超。他指若然沙特不願意跟從國際法例，便不應涉足英國體育。

PIF與沙特王室密不可分，令到英超「班主及董事會背景審查」一切都未能完結。（Getty Images）

除了beoutQ之外，《BBC》指班主及董事會背景調查遲遲未有結論，是因為英超賽會要求PIF提交更多資料，希望PIF釐清與沙特王室之間的關係，但PIF已多次表明與沙特王室保持一定距離，雙方各執一詞使得調查陷入僵局，最終導致PIF收購失敗。

紐卡素歐聯足跡 ：