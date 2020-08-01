【英格蘭足總盃】舊隊友互換球衣再較量　兩大少帥爭生涯首冠

阿仙奴與車路士今晚（1日）爭奪英格蘭足總盃錦標誰屬，曾分別效力「倫敦雙雄」的大衛雷斯及基奧特，今仗將各為其主，或是二人最後一次同場較量。 另外，兩名少帥阿迪達及林柏特，由場上鬥到場邊，力爭領隊生涯首項錦標。

大衛雷斯（David Luiz）與基奧特（Olivier Giroud）曾在2018/19球季短暫合作，一同為車路士贏得歐霸盃冠軍，巧合的是當時正正擊敗阿仙奴奪冠，如今二人各為其主，力爭再添一冠。

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曾效力倫敦雙雄的二人，如今互換球衣再次交手。（資料圖片／Getty Images）

基奧特合共4度贏得足總盃冠軍；大衛雷斯則兩次為車路士捧走足總盃，今仗或成二人同場較量的最後機會。

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車路士在轉會市場大展拳腳，先後買入迪姆華拿及薛耶治等攻擊球員，利華古遜的夏維斯亦與「車仔」愈行愈近，加上譚美阿巴謙等鋒將，使年屆33歲基奧特在林柏特的名單愈排愈後，「銀河唯一」離隊的傳聞同樣不絕於耳。

面臨長居後備席的風險下，基奧特選擇出走亦無可厚非，盛傳意甲是「銀河唯一」的下個目的地，大有機會與前主帥干地在國際米蘭再度聯手。若果高舉足總盃錦標後離隊，相信是基奧特車路士生涯的最佳結局。

面對強大的競爭下，基奧特大有機會來季離隊他投。（資料圖片／Getty Images）

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雷斯穩定性成疑 林柏特稱不會落井下石

基奧特勢離開史丹福橋；相反，大衛雷斯早前與阿仙奴續約一年，下季將繼續鎮守兵工廠的防線。雷斯今季表現飄忽，屢犯低級錯誤導致球隊失守，甚至落敗，更被稱為後防「計時炸彈」。

大衛雷斯今季表現飄忽，屢次犯下低級錯誤。（資料圖片／Getty Images）

曾與該名巴西中堅在場上並肩作戰的車路士領隊林柏特，稱不會針對性部署攻擊舊隊友，「我沒有對雷斯的針對性部署，我不會在單一球員上費煞思量。我曾經與雷斯合作，他是個大賽球員，並對他尊重有嘉。他絕對有力統領阿仙奴的防線，同時讓我們吃下苦頭。」

林柏特稱不會對雷斯作針對性部署。（資料圖片／Getty Images）

少帥之戰一觸即發 爭奪執教生涯處子錦標

另外，現年38歲的阿迪達與42歲的林柏特，球員時代已分別披上「倫敦雙雄」球衣交手，如今由場上鬥到場邊，力爭個人執教鞭後的首個大賽冠軍。

林柏特在賽前先向對方「大笠高帽」，表示阿迪達上任半季打出這個成績已有交代，「阿迪達能夠在上任短時間後，交出這個成績，我認為他做得十分好，因為我明白剛接手時的種種難處。」

林柏特與阿迪達由場上鬥到場邊，如今爭奪個人領隊生涯首冠。（資料圖片／Getty Images）

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