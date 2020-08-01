新冠肺炎｜南非奧運金牌飛人確診　曾重傷無法走路　傷癒後又染疫

2016年巴西里約奧運，破世界紀錄成績奪得男子400米金牌的南非跑手雲尼卻克（Wayde van Niekerk），在意大利集訓期間，確診新冠肺炎。 這名金牌跑手奪金後曾經成為短跑「全能」好手，卻因參加欖球賽樂極生悲，受到嚴重傷患。上星期才揚言要衝擊43秒大關，未料他又遇上重大打擊。

雲尼卻克近年以意大利為備戰基地，參加歐洲賽季的賽事。他原定今天（1日）在意大利東北部，接近斯洛文尼亞邊境的特里雅斯特（Trieste）出戰一項賽事100米及400米，由於雖然隔離治療，故無緣出賽。他於7月19日跟隊友及教練，一行7人抵達威尼斯後隔離。教練指全隊除了練習，一直留在酒店同一樓層，且已訓練一星期，毫無異樣。雲尼卻克接受過4次測試，最後一次在上周四，現時呈陽性反應後須隔離14天，等後下次測結果。

奧運400米金牌跑手雲尼卻克，不幸中招。（Getty Images）

27歲的雲尼卻克在里約奧運前崛起，2015年世錦賽奪得400米冠軍後，里約奧運決賽跑出43.03秒，打破美國跑手米高莊遜保持16年的世界紀錄，推前0.15秒。雲尼卻克鑲金後保持勇態，踏入17年更創下一項特別紀錄。當年6月，他成為史上首位100米跑10秒內、200米跑20秒內及400米跑44秒內跑手，並在兩個月後衛冕世錦賽400米冠軍。

雲尼卻克在里約奧運走最外線，創出世界紀錄。（Getty Images）

可是，他在2017年10月於南非參加一場名人欖球表演賽時嚴重受傷，造成前十字韌帶撕裂，需要動手術治療，整個2018、19年都在養傷，甚至不能走路，直至2020年初才復出。

雲尼卻克17年衛冕世界冠軍，豈料接着要養傷兩年。（Getty Images）

他日前受訪稱傷害使他從頭開始，「參加欖球賽一定是最差決定」。捱過艱苦的康復過程，對比賽充滿渴望，心中為着長久而來的目標進發，就是縮短0.03秒差距。「如不是尋求進步，為何復出？我的成績仍可改善，跑進42秒的領域。」

可是，他又要再次面對重大挑戰。

衰運總會完，加油！（Getty Images）

在此呼籲，疫情嚴峻，市民應減少外出，減低感染風險。政府於7月29日推行最新防疫措施，暫至8月4日，主要包括： 1. 室外公眾地方，必須佩戴口罩 2. 限眾令減至兩人 3. 所有體育處所及泳池，必須關閉 4. 食肆早午市堂食，每枱限兩人，食肆人數只能容納座位一半

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