【意甲】阿特蘭大尖刀缺陣歐聯　有傳撞破妻子出軌引發抑鬱症

阿特蘭大前鋒伊利錫（Josip Ilicic）曾在歐聯16強單場轟入4球，7月中開始卻未有披甲，意大利傳媒表示，該名斯洛文尼亞球員因抑鬱症已返回祖國，將缺陣本月中的歐聯8強。不過，部分意媒認為另有內情，表示伊利錫或因家事而引發抑鬱症。

阿特蘭大今季火力驚人，首37輪聯賽狂取98個入球，煞科戰雖以0：2不敵國際米蘭失落亞軍，入球未能突破100大關，但來季亦能繼續出戰歐聯。隊中的斯洛文尼亞進攻球員伊利錫，亦是今季進攻的泉源之一，他可勝任中鋒及第二前鋒，今季聯賽貢獻15個入球及8個助攻，更在歐聯16強次回合作客華倫西亞一仗取得「大四喜」，協助阿特蘭大歷史性打入8強。

阿特蘭大意甲之光 堅持進攻怒轟標題黨

伊利錫曾在歐聯16強作客華倫西亞，個人獨取4個入球，並領軍贏波晉級。（資料圖片／Getty Images）

意甲重開後，伊利錫5次聯賽上陣，可惜未有任何入球或助攻，自第33輪起，這名斯洛文尼亞球員的名字更在大軍名單中消失。阿特蘭大主帥加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）早前透露，伊利錫大有機會缺陣在里斯本舉行的歐聯賽事。

阿特蘭大領隊加斯柏連尼透露伊利錫戰歐聯的情況不樂觀。（資料圖片／Getty Images）

意大利《共和國報》及《米蘭體育報》透露，伊利錫或受抑鬱症所困，未能專注在足球事業，早前已返回祖國斯洛文尼亞，在家人陪同下治療抑鬱症。早在2018年，伊利錫曾因神秘疾病而差點掛靴，未知與是次抑鬱症是否有關。

不過，意大利傳媒《ViaggiNews》引述消息，認為伊利錫的婚姻出現問題，有指他早前返回家鄉時，撞破妻子出軌，從而引發抑鬱症，但這傳言是真是假仍有待證實。

伊利錫今季為阿特蘭大攻入13個聯賽入球。（資料圖片／Getty Images）

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