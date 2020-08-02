【足球轉會】曼聯欲以兩將換國米中堅　曼城利物浦拗手瓜爭鐵衛

英超列強在今夏轉會市場有相同的目標，就是買中堅！曼市雙雄與利物浦各有盤算，意大利傳媒透露紅魔鬼希望以兩名借將，換取國際米蘭中堅加盟；曼城與利物浦同時相中西維爾中堅迪亞高卡路士。

英超「Big 6」朝相同目標進發，改善後防成為今夏轉會窗的主要議題，不少轉會傳言表示列強經常相中相同目標，例如拿玻里的高列巴尼。

以英超第3名完今季的曼聯，一對中路守將馬古尼與連迪路夫偶爾出現「蝦碌」鏡頭，來季若希望衝擊聯賽錦標，主帥蘇斯克查必須增加防線的穩定性。

馬古尼與連迪路夫仍然給予別人一個「危危乎」的感覺。（資料圖片／Getty Images）

意大利足球媒體《轉會窗》透露，曼聯有意以史摩寧及阿歷斯山齊士兩名借將作交易籌碼，換取國際米蘭的斯洛伐克籍中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）來投。該名25歲的斯洛伐克球員，今季深受主帥干地重用，是球隊的必然正選。

阿歷斯山齊士早前有消息指他不希望返回奧脫福，現時問題在於史摩寧身上，事關該名英格蘭中堅屬意留效羅馬，但兩軍遲遲未能達成共識，史摩寧亦未必願意加盟國米，使這宗交易更添難度。

意媒表示曼聯有意以兩名借將交易國米的史堅尼亞。（資料圖片／Getty Images）

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另外，曼城中堅位置一直缺人，利物浦在洛夫雲離隊後，同樣希望買入中堅。曼城與利物浦的戰場如今延伸至轉會市場，英國小報《每日星報》表示兩軍同樣有意羅致西維爾的巴西籍中堅迪亞高卡路士（Diego Carlos）。據報兩軍都願意支付高達7000萬英鎊的違約金，啟動買斷條款，但曼城在薪酬上開出更吸引的合約，使「藍月亮」在今場爭奪戰中佔優。

外媒對迪亞高卡路士的評價甚高，如今引來曼城及利物浦的青睞。（資料圖片／Getty Images）

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