【英足總盃】阿仙奴後備門將的眼淚　為脫貧赴倫敦十年成就不可能

阿仙奴第14次高舉英格蘭足總盃，賽後最激動的不是入球功臣奧巴美揚，卻是代替重傷正選門將利奴把關的後備門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）。

將十年青春都花在兵工廠，他祈求的只是一個機會。

達米安馬天尼斯的註冊名字是Damian Emiliano Martinez，事實上，他的名字順序應是Emiliano Damian，到底為何會出錯？背後卻是因為媽媽替他辦理護照時「不願排隊」：「媽媽替我辦理阿根廷身份證時，排了很多個小時的隊，到他們辦妥手續，才發現將Damian放了在開首⋯⋯要重做的話，就要再排幾個小時隊，所以她放棄了，還說：『總之我們會叫你做Emi啦』」。

馬天尼斯出身貧窮，父親曾為付不起帳單落淚。圖為嬰孩時期的他與父親及哥哥Ale。（emi_martinez26@instagram）

我的名字叫Emi

雖然這對Emi造成一定程度不便，但他卻絲毫不會怪責媽媽。事實上，他17歲時決心離開母會獨立隊，離開布宜諾斯艾利斯的家人，遠赴英格蘭加盟阿仙奴，為的正是以一技之長幫助家人脫離貧窮，「我見過爸爸因為沒錢付帳單，在半夜偷偷哭泣；我也記得有好些日子，我父母不吃飯，好讓我們兩兄弟不會餓肚子⋯⋯」

2010年，得悉阿仙奴想收購他，他很快鼓起勇氣作了決定。出發前往倫敦那天，家人不捨得，哭喊着：「不要走！」

是的，他加盟阿仙奴已經10年了，「阿迷」都知道他，今年6月之前卻甚少認真留意他，更遑論他的名字到底是Emiliano還是Damian。

馬天尼斯與哥哥自小一起受訓，最終他為了幫助家人脫貧隻身飛赴英格蘭，一去就是十年。（emi_martinez26@instagram）

初戰聯賽盃留下「經典」 六度外借仍默默留守

兩年青年軍生涯、再在一隊打滾了8年，Emi已在阿仙奴堅守了10年之多。加盟首季，他曾在聯賽盃早段為兵工廠上陣兩場，第3圈對高雲地利，順利勝出；但第4圈對雷丁的聯賽盃，過程相當經典：阿仙奴先落後4球，再反勝7：5，這樣的比數，自然無法對門將有好評價。

2014年是機會較多的一年，歐聯、英超都曾上陣，作為施捷斯尼的後備，他曾在歐聯零封多蒙特，但之後機會寥寥，十載之間六度外借，英乙的牛津聯、英冠的錫周三、洛達咸、狼隊、雷丁和西班牙的基達菲都有過他的身影。借用期結束後，馬天尼斯總又返回阿仙奴，默默等待機會。十年之間，阿仙奴正選門將換了又換：施捷斯尼、奧斯賓拿、施治，到換上利奴，表現穩健，Emi也只能在板凳上守候，在阿仙奴一隊的首8個球季，他只為兵工廠踢過14場比賽。

【阿仙奴板凳上陌生的名字：達米安馬天尼斯】

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疫情成轉機 臨危受命踢出水準非偶然

疫情卻令馬天尼斯看到希望。英超6月復賽，雙線作戰的阿仙奴需三天一賽，他比以前更加努力訓練，聯賽也好、盃賽也罷，他想踢比賽！

未料利奴在阿仙奴對白禮頓一戰不幸重傷，馬天尼斯臨危受命，3年來首度在英超上陣。賽事暫停期間，馬天尼斯在家刻苦訓練終有成果──他在英超餘下8輪全數正選，當中有5場獲勝，包括擊敗盟主利物浦及今季表現突出的狼隊。在足總盃，他連場把關之下，終在4強淘汰曼城進入決賽，他的名字也開始成為新聞頭條，傳媒開始爭相挖掘他無比勵志的故事。

【重溫：英格蘭足總盃決賽圖輯】

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人生第一場親自上陣的決賽

決賽之前，他緊張得要命，父親每5分鐘就致電叫他冷靜，馬天尼斯如此著緊，不單因為等了十年、更因為家人：「我來自一個非常、非常貧窮的家庭，能讓家人見到我贏冠軍，將是個十分特別的時刻⋯⋯我在2014年第一次踢歐聯的時候，我爸還特地花了21小時去比利時看我，比賽的整整90分鐘期間，他一直在哭，他驕傲得不得了。」

現在的馬天尼斯已完成當初目標──讓家人走出貧困，至少有能力購買電視機，疫情期間仍可收看阿仙奴直播。

【馬天尼斯足總盃感人時刻】

最終，阿仙奴在決賽反勝車路士，27歲的馬天尼斯捧走生涯第一個由自己親自上陣、親手奪來的冠軍獎盃。賽後站在BBC的直播訪問區，他還未開口已泣不成聲，「對不起，我真的無法說什麼⋯⋯」隊長奧巴美揚上前拍拍他肩膀，輕聲說：「對這個人，我只能肅然起敬」。馬天尼斯終於不是那個迷惘的後備門將，他是阿仙奴正選守門員，他是足總盃冠軍。

「對於許多正在苦苦掙扎、不獲選用的年輕門將而言，我的故事大概很不錯」。更感動的畫面在之後，他靜靜地走到溫布萊球場草地一側坐下，戴上耳筒，向電話螢幕裏的家人問好，一邊拭淚。10年的堅持和離鄉別井，總算值得。

天道酬勤，十年來不放棄、疫情期間看準時機加倍努力，令馬天尼斯抓得住機會。下個球季，利奴也許不會再是「必然一號」。