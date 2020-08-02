香港沙排「第一人」　25歲劉梓浩癌症復發　疫情中陷困境急求援手

3年前，香港男子沙灘排球組合王沛林/劉梓浩連番在各項賽事創佳績：全運會第六名、全國巡迴賽總決賽亞軍⋯⋯兩人自費到處比賽，創下多項沙排「香港最佳」，終令沙排首度成為香港體育學院資助項目，以更好條件準備終極目標—2018年亞運會。 好景不常，亞運會卻成為兩人生涯轉捩點：當時僅23歲、身型高大的劉梓浩比賽途中不適，最終確診白血病（血癌），儘管經歷漫長的治療後曾經康復，癌魔卻在「劉梓」因疫情陷入困境時，再度找上他。

劉梓浩首度患癌之後曾進行化療，亦接受了骨髓移植，去年初他為了能在潔淨居所康復，而另租單位獨居，經歷漫長康復期後總算擊退癌魔。儘管那時他未能重返球場，但仍積極增值自己、考取各種教練牌照，去年9月開始在中小學任排球教練，然而因疫情等因素，他自去年12月已被逼停工，陷入「零收入」困境。

劉梓浩在2018年首次確診血癌，當時拍檔王沛林亦剃去頭髮，象徵一起渡過難關。（劉梓浩及王沛林Facebook圖片）

未料到今年6月，竟確診血癌復發，他已自力進行3次化療，其後將再換骨髓，惟需先檢測化療成效，在高風險的骨髓移植手術前，先將骨髓內的壞細胞消滅。為達到這結果，醫生建議「劉梓」使用新型標靶藥Blincyto，以減少骨髓中殘留壞細胞、增加骨髓移植成功率。然而，該款藥物價錢約50萬港元，「劉梓」首次治療時曾獲「愛能助基金」及有心人資助，終順利完成療程並一度康復，然而當時醫生已指出，若未來需再次用藥，就需全額自費。

劉梓浩曾與拍檔王沛林為香港沙排創下許多歷史：

今次「劉梓」癌症復發，再遇上疫情困境，他坦言積蓄已所剩無幾，只好發動「眾籌」，希望籌得60萬港元，當中50萬港元會用作第二期新型標靶藥費用，餘下10萬元則用以應付住院、治療等其他必需醫療開支，及術後康復的日常基本開支。劉梓浩已在其個人instagram發布眾籌詳情，希望社會各界能助他解燃眉之急。