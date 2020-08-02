足球轉會│巴塞會長認損失慘重難有大收購　PSG出手搶利物浦目標

巴塞隆拿一直被傳今個夏天會回購巴西中場尼馬，並收購國際米拿射手拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）。不過，巴塞迷可能要失望了，巴塞會長巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）近日於訪問中表明，因為新冠肺炎影響損失近2億歐元，今夏難有重大收購，不會嘗試簽任何一人。

尼馬近年已屢傳想離開巴黎聖日耳門（PSG），希望重返巴塞隆拿。「神女有心」，「襄王」巴塞亦有夢，更盛傳今夏就會回巢，但「尼馬愛回家」未必如期上演，皆因一場新冠肺炎。

除了尼馬之外，巴塞另一目標、國米射手拿達路馬天尼斯，亦不會在今夏轉投這支西甲勁旅。巴杜美奧近日接受訪問時坦承，這兩宗交易不會在今個夏天完成。

尼馬希望重返巴塞，但巴塞受疫情影響無力回收。（Getty Images）

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「巴塞確實在過去數周跟國米討論過拿達路的轉會事宜，」巴塞會長說道：「但談判已在雙方同意下暫停了。現時（巴塞的財政）狀況不允許動用大手筆轉會費。」

至於尼馬方面，巴杜美奧就直指PSG不會放人，「因為他是世上最佳球員之一」，承認去年夏天多番嘗試再次羅致2013至17年效力巴塞的巴西球星，但今個夏天不會作出任何嘗試。

盛傳拿達路馬天尼斯會轉投巴塞，但巴杜美奧直言價錢太高昂，轉會談判已暫停。（Getty Images）

巴塞近年積極於中前場增兵，但由於「3月至6月損失2億歐元」,在情況未有改善之下，巴杜美奧表明要審視現時轉會策略並作出改變，並揚言所有歐洲大球會都受影響，而且影響並非一年半載，球市未來3至4年仍會受到影響，故有必須適應新環境。

雖然今夏不可能見到尼馬或拿達路馬天尼斯披上巴塞球衣，但這支加泰隆尼亞勁旅今夏仍有祖雲達斯中場比真歷來投。

PSG出手收購艾簡達拿。（Getty Images）

PSG為艾簡達拿棄拉素中場

另一邊廂，PSG保住尼馬之餘，有傳他們更會出手加強中場戰力。德國《圖片報》早前爆料，拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿有意離隊，拜仁願以3000萬歐元出售。

據了解31歲的艾簡達拿希望轉戰英超，目標更首選利物浦，但「紅軍」領隊高普早前表示球會現時會主力從青訓着手提拔人才，未有就艾簡達拿聯絡過拜仁。

法國傳媒近日指，PSG十分渴望得到這名西班牙國腳，更願意為他放棄拉素的米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic），準備好用3000萬將艾簡達拿收為己用。

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