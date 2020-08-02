F1英國站│咸美頓爆胎贏得險　悶戰49圈　最後3圈意想不到的刺激

英國站周日（2日）舉行正賽，49圈雖然兩度出動安全車，但確實是一場悶戰，但最後3圈連續多台戰車爆胎，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）領先全場亦未能幸免，最後驚險地首先回到終點，第7度於銀石賽車場封王。

Racing Point由於有佩雷斯（Sergio Perez）感染新冠肺炎，今站由去年效力雷諾的侯根保（Nico Hulkenberg）代替，這名德國車手復出首戰取得於第13位出發資格，卻在起步前遇上問題，紅燈未亮就要退出比賽，實在欠運。

前列起步未有太多變化，平治雙雄順利帶出，第3起步的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen），因保達斯（Valterri Bottas）的防守要收油，被法拉利的陸克萊爬頭，但摩納哥車手之後煞車失誤，韋斯達賓乘機取回位置。

侯根保未出發先壞車認真冇運。（Getty Images）

F1英國站：

+ 6 + 5 + 4

不過，二人可以重演去年英國站激戰之前，「韋少」的泰國籍隊友艾邦（Alex Albon）轉彎時強行揳入哈斯的麥奴臣（Kevin Magnussen）右後方，發行不夠空位時收制已經太遲，將丹麥車手撞出賽道，安全車第一次出動。其後賽會罰艾邦5秒時間，麥奴臣炒車後成為第一名在比賽途中「上岸」的車手。

安全車第5圈離開後，形勢陷入膠著，悶局於第13圈完結，艾法托利車手基亞特（Daniil Kvyat）爆胎炒牆，安排車再次出動，提早「上岸」的俄羅斯車手憤怒得推開身邊的攝影師。

保達斯第50圈爆胎打開序幕。（路透社）

辛斯爆胎最後跌出前10。（路透社）

安全車第18圈再度離開，前列依樣未有變化，中遊卻連番激鬥，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）爬過雷諾的「四萬哥」列卡度（Daniel Ricciardo）後，試圖過現時隊友、「準法拉利車手」辛斯（Carlos Sainz Jr.），卻被後者強行「閂閘」，入彎前被逼上壆，找不到抓地力一度走出賽道。

賽事其後陷入悶局，第2位的保達斯第50圈竟遇上爆胎，韋斯達賓輕鬆爬頭，最跌出了前10。想不到的是，其後辛斯爆胎同樣跌出前十，就連咸美頓都爆胎！

咸美頓「落車」後似在表示難以置信自己贏得這麼險。（Getty Images）

F1英國站前十排名：

+ 6 + 5 + 4

當時因為換胎衝紫圈的韋斯達賓，落後34秒，咸美頓在拖住一條報廢的車胎下捱到衛線，最後以約6秒之差驚險奪得冠軍！韋斯達賓得到亞軍，賽後紅牛安慰他欠運，但荷蘭車手表示自己已十分高興得到第2，至於陸克萊就得到季軍。

咸美頓接過獎盃，再次舉起單拳為平權運動發聲。（路透社）

第7度奪得英國站冠軍，咸美頓今次確是贏得驚險，賽後表示當保達斯爆胎時，自己亦開減速，但見到車胎減刑時嚇得心都要跳出來，在保持速度回終點時「只能祈禱」，自己從未遇到這種情況，「差點嚇到心臟病」。

F1未來4個分站賽程（按圖放大）：