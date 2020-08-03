【F1英國站】咸美頓Last Lap無線電曝光　倍耐力徹查連環爆胎事件

F1周日（2日）舉行英國站正賽，比賽直到末段仍未有太大變化，還以為這一站會以悶戰結束，卻想不到最後3圈連環爆胎，排頭位出發的平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）亦是受害者。 承受爆胎之苦捱到終點，咸美頓最後一圈的Team Radio賽後曝光，可聽得出就連見慣風浪的「咸爺」有多緊張。

2020年英國站一戰前49圈除了兩次炒車，令安全車出動以外，大部分時間都是悶戰一場，但到了第50圈，平治芬蘭車手保達斯（Valterri Bottas）似是穩奪亞軍，突然爆胎，捱了差不多一個圈才回到維修站，跌出了得分圈，為經典的最後3圈打開序幕。

其後麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）及另一平治車手咸美頓都爆胎，當時咸美頓還有差不多半個圈才完成比賽。

保達斯爆胎，為刺激的3圈打開序幕。（Getty Images）

F1英國站前十排名：

+ 6 + 5 + 4

後面的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）因為保達斯入Pit，見當時難以追上帶頭的「咸爺」，法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）在後面又追不上，故進入維修站換軟胎，爭取最快圈速的額外1分，出來之後與咸美頓有近35秒的差距。

以為穩袋分站冠軍25分的咸美頓最後一圈爆胎，像是保送「韋少」全取26分，可惜荷蘭車手最後以近6秒之差屈居亞軍。

辛斯最後沒有分數落袋，亦是爆胎事件苦主。（Getty Images）

咸美頓爆胎奪冠確是有運，但可見6屆世界冠軍的韌力非凡。（Getty Images）

「手足，你做到了！」

賽後有YouTube頻道上載咸美頓最後一圈的Team Radio，只聽到咸美頓的賽事工程師邦寧頓（Peter "Bono" Bonnington），在無線電中叫咸美頓不要魯莽去嘗試用白胎爭最快圈速的1分，「只管將賽車帶回終點好了」，但不久「咸爺」就表示「似乎爆胎了」。

「Bono」此時開始「報數」，告訴咸美頓與韋斯達賓的距離，只聽到時間差距不斷縮少，但到了最後7秒一刻，咸美頓於無線電中呼叫：「這是最後一圈嗎？」邦寧頓亦興奮地叫：「手足，你做到了！」一直如坐針氈的「Bono」最後呼了一口氣，可想而知當時有多緊張。

咸美頓想不到輕鬆跑了51圈半，最後半圈會這麼驚險。（Getty Images）

咸美頓當時仍不敢相信自己已經贏了，稱自己看不到格仔旗揮動，但事實上賽事職員確有揮動格仔旗。邦寧頓向驚險地第7次於英國封王的咸美頓，確定比賽已經完結並將車停到一邊等工作人員。

第13年征戰F1的咸美頓此時才放鬆了一點，但一句「Shxt，嚇死人了」可聽得出這名英國車手有多緊張。

倍耐力將會全面調查事件成因。（Getty Images）

白胎捱38圈達臨界點 輾過碎片易爆胎

3名車手在比賽末段爆胎，地點、時間都不同，但都是左前輪爆胎，F1輪胎供應商倍耐力（Pirelli）高層伊蘇拿（Mario Isola），直言原因未明，會「360度分析一切成因」，期望兩日內可得出結果。

不過，伊蘇拿表示由於一眾車手於第12、13圈，第2次安全車出動時，入站換上白胎跑到尾，這條硬胎跑38圈已差不多磨損到零，這時輪胎輾過碎片的話很容易爆胎。

伊蘇拿認為3名車手於比賽最後3圈爆胎，或與賽車場上的碎片有關。愛快車手拉高倫（Kimi Raikkonen）在比賽末段前翼斷開，多多少少留下了碎片，但真正原因仍有待調查。

F1英國站：

+ 6 + 5 + 4

F1未來4個分站賽程（按圖放大）：