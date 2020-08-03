25歲排球美少女家中輕生　個多月來第二宗韓國女運動員自殺

25歲前韓國職業排球運動員高友敏（Go Yoo Min）日前被發現在家中身亡，警方初步指死因沒有可疑，相信是自殺。高友敏最近效力現代山州（Hyundai Hillstate），但在3月時突然離隊及退役。有傳媒估計，她可能因為比賽表現不佳，在網上遭受球迷批評攻擊而自殺。

報道指，有前球隊隊友致電高友敏，但電話沒有人接聽，之後上到她的家，也沒有應門，報警求助。警方破門而入，發現高友敏的屍體。韓國光州警方在8月1日披露案情，經初步調查，現場沒有被強行闖入的痕跡，亦沒有證據顯示與其他犯罪行為有關，現階段推斷死者是自殺。

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25歲的高友敏最近效力現代山州，為球隊出戰19/20球季，但在今年3月突然離隊，並宣布退役。有傳媒透露，高友敏原本是隊中的候補左攻球員，後來改打自由人，但表現不佳，在社交網站上遭球迷批評；有人估計，她可能因為承受不住網絡欺凌而自殺。

這是近個多月以來，第二宗韓國運動員自殺個案。在6月26日，22歲的韓國三項鐵人運動員崔淑賢在宿舍自殺。經調查後發現，崔淑賢長期遭教練、隊醫及資深隊友的欺凌及虐待。

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