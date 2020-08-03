劉嘉玲周日分享鹿頸行山相　6人大合照無人戴口罩

劉嘉玲昨日在Instagram上分享一些行山的短片及照片，見到她跟姪子以及幾個親友，到鹿頸、鳳坑及谷埔一帶行山。在照片中，劉嘉玲及同行人士都沒有戴口罩，有幾位網民都留言提醒，叫她記得在戶外地方都要戴口罩。

向來喜歡行山遠足的女星劉嘉玲，昨日在Instagram及微博等社交網站分享了一些行山照片及短片。從相中得見，她跟姪子及親友去行山。無論是自拍照、獨相抑或是大合照，劉嘉玲都沒有戴口罩。在合照中見到，劉嘉玲一行6人去行山，相信她們行鹿頸、鳳坑及谷埔一帶的海岸。

劉嘉玲昨日分享行山照片：

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因應新冠肺炎疫情嚴峻，政府上周宣布擴大「口罩令」的範圍至室外公眾地方，另外「限聚令」亦收緊至兩人。劉嘉玲分享的照片入面陰雲密佈，有點似近日的天氣，但她沒有透露照片是否這兩日去行山所拍的。

有些網民好心提醒她記得佩戴口罩。有人留言：「玲姐，人多地方，記得戴口罩，疫情嚴重！」亦有人留言：「你應該戴口罩，就算你只是在戶外地方影相，你除下口罩都會犯法。」

另外，前日劉嘉玲分享了一張跑步的照片，見到她在3號風球下練跑，都有配戴口罩。

劉嘉玲前日在3號風球下外出跑步，見到她都有戴口罩。（劉嘉玲Instagram）

劉嘉玲早前穿什麼裝備行梧桐寨？（按圖放大）

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劉嘉玲近半年行過什麼地方？（按圖放大）