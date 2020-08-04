【足球熱話】法媒傳C朗心灰意冷險投PSG　待遇與眾不同高薪近4倍

祖雲達斯意甲歷史性9連霸，C朗拿度成為首名球員在英超﹑西甲及意甲兩奪聯賽冠軍，稱霸五大聯賽只剩下德甲及法甲，法國傳媒透露C朗認為祖雲達斯的表現與預期有所落差，更推斷他有意投巴黎聖日耳門，與麥巴比及尼馬組成夢幻鋒線。

提早封王的祖雲達斯，主帥沙利特意在煞科戰收起C朗拿度及戴巴拿，兩名主力罕有地坐在觀眾席上觀戰，留力本周末的歐聯16強次回合，結果在主場1：3不敵羅馬，敗仗未有影響眾將的興致，在完場後如常高興地捧盃，慶祝意甲9連霸，惟捧盃背後仍有隱憂。

祖雲達斯雖然順利衛冕意甲，但過程並非一帆風順，在主要爭標對手紛紛失分下，使「老婦人」提早奪冠。在沙利帶領下的祖雲達斯，總分及失球數字是9次奪冠中最差的一次，並錄得7場敗仗，僅以1分之差力壓次席的國際米蘭捧盃。

祖雲達斯聯賽9連霸，亦是C朗第2座意甲錦標。（路透社）

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去年10月主場對莫斯科火車頭的歐聯分組賽，祖雲達斯以2：1力克對手報捷，不過法國傳媒《法國足球》透露該仗C朗拿度已對球隊有怨言，一向甚有要求的C朗並不滿意隊友的表現。

該法媒大膽推斷C朗有離心，並有意重回當年福地巴黎發展，因為C朗2016年在巴黎贏得歐洲國家盃冠軍，大大增加其對法國的好感，同時指出受新冠肺炎影響下，使PSG與C朗的交易未能成事，未能與麥巴比及尼馬組成夢幻進攻組合。

法媒稱祖雲達斯險勝莫斯科火車頭一仗，令C朗重新考慮在球隊的未來。（資料圖片／Getty Images）

縱然C朗「無限接近」PSG的消息屬於「煲水新聞」機會甚高，難保他兩年後轉戰對抗性較低的法甲，爭奪稱霸第4個五大聯賽冠軍。

尼馬與C朗有朝一日可在PSG聯手？（資料圖片／Getty Images）

除了C朗離隊傳聞，再有對他的不利消息傳出，意大利《米蘭體育報》透露C朗的薪金鶴立雞群，惹來一眾隊友的不滿。該意媒表示C朗年薪達2800萬英鎊，是全隊唯一球員取得過千萬人工，第二高薪的迪歷特人工比C朗低近4倍。

意媒透露祖雲達斯最高薪球員Top 10（按圖放大）：