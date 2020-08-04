《頭文字D》游泳版？奧運冠軍高難度表演　頭頂朱奶游水一滴不漏

在《頭文字D》，藤原拓海的父親為了鍛鍊他的技術，擺了杯水在他的車上，叫他一滴也不准灑出來。想不到在泳壇也有這一招！ 奧運游泳5金得主莉迪姬（Katie Ledecky）昨日分享了一條短片，見到她擺了一杯朱古力奶在頭頂，之後以自由式慢慢游到泳池的另一邊。她留言：「這次可能是我職業生涯游得最好的一次！」

23歲的莉迪姬在社交網站分享短片，她戴住呼吸管，將池邊一杯朱古力奶放在頭頂。擺定之後，她開始以自由式游泳，直至游到泳池的另一邊。過程中，雖然朱古力奶的表面有點波動起伏，但整杯飲品很穩定地在莉迪姬頭上，看來沒有朱古力奶溢出來。

莉迪姬頭頂朱古力奶游水：

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游完之後，莉迪姬脫去呼吸管，歎了一口由她頭頂運送的朱古力奶。她在社交網站發起挑戰，並留言：「這次可能是我職業生涯游得最好的一次！」片段上載半日後，已在網上廣傳，網民紛紛讚歎她的泳術，泳姿穩定，速度亦控制得非常好，就連前輩菲比斯都有讚好！有網民更叫她下次嘗試用蛙式運奶！

莉迪姬頭頂朱古力奶游水片段：

莉迪姬在過去兩屆奧運贏得5面金牌，包括連贏兩屆女子800米自由泳。在上屆奧運，她還奪得200米、400米及4x200米自由泳冠軍。

莉迪姬是奧運游泳5金得主，擅長自由式。（Getty Images）

莉迪姬頭頂朱古力奶泳池，有沒有令你想起《頭文字D》這一幕？（網上片段截圖）

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