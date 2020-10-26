【K Kwong行山裝備】必帶秘製「K仔水」　曾用安全套代替一款小物

K Kwong十分重視行山裝備，除了水及行山鞋外，他還有很多行山法寶，例如由他親自調製的能量補充飲品「K仔水」。他表示只要有帶K仔水，就不用帶糧食上山，究竟這支紫色的K仔水有什麼來頭？

相約K Kwong行西貢萬宜水庫東壩，行到中途休息時，他拿出一枝紫色的飲料，那枝就是他的獨門飲料K仔水。他笑言：「有些新朋友會問：『阿sir，你這枝是什麼來的？是不是紫背天葵？』當然不是！」

行到中途休息時，K Kwong拿了兩枝紫色的飲料出來，就是他調製的「K仔水」。（顏銘輝攝）

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K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

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每次行山前，K Kwong會用濃縮利賓納加鹽，調製出K仔水，為身體補充糖分及鹽分。他說：「有朋友用橙汁加鹽，不好飲，還有人用可樂加鹽，其實又不好飲。橙汁及可樂加鹽的味道都怪怪地，用利賓納就最正！」

利賓納加鹽最好飲

如果不用利賓納的話，他建議將果糖、蔗糖溶入水，再加點檸檬汁或者蘋果醋。他說：「有段時間，新加坡的濃縮利賓納出事，市面停售。我就用果糖，一粒一粒加入去溝水，再加點醋，飲下去都很舒服。」

K Kwong會將K仔水倒入冰之後再飲。（顏銘輝攝）

講到鹽，K Kwong也很講究，他說：「我會加氯化鉀，這種是高血壓病人食的鹽。普通鹽幾元一包，它就貴很多，十幾元一包，但你不用驚，每次落很少就可以。鉀就是Potassium，會令你不易抽筋。」想不到行山的訪問，也聽到他說化學名詞。

K仔水加冰飲用更可口

K Kwong沒有直接飲K仔水，他拿了另一個水樽出來，入面有塊冰。他將那些由濃縮利賓納調製的K仔水倒入去，再搖兩搖，待冰塊融了一點，這樣就有甜度適中又冰凍的K仔水。他表示夏天行山一定要帶冰，「可以用來降溫，淋自己個頭，更加重要的是，你不會飲得太快。為何飲得不快？因為冰都未融化。」

夏天行山時，K Kwong一定會帶冰上山。（顏銘輝攝）

K Kwong倒了少許K仔水給記者品嚐，入口感覺很甜，吞下去後，逐漸嚐到鹽的鹹味，都幾可口。他說：「有些朋友會帶話梅、鹽餅，都有相同作用，但我就在飲品方面一次過有齊，不用帶那麼多東西。」

行20公里內不帶食物

問完飲料，記者很自然問K Kwong會不會帶些神秘食糧上山。他果斷地說：「路程不多過20公里，我都不會帶食糧。」這個答案確令人詫異。可能他都見到記者臉上的問號，繼續解釋：「不肚餓，飲這些（K仔水）都飲飽。有個理論，身體血糖夠，你就不會肚餓，這是真的。」當然，人人體質不同，K Kwong能夠只飲不食，不代表你也可以。

K Kwong表示行短途的山路，只要帶K仔水，就不用帶食物。（顏銘輝攝）

K Kwong很重視行山裝備，當他聽到記者問及裝備時，馬上打斷我說：「這個就很重要！如果你搞得不好，是會致命的！」除了K仔水及行山鞋等基本裝備，他還有一些獨門法寶，他說：「我有幾件寶物要拿出來！」

K Kwong向記者介紹幾件他行山必備的小物。（顏銘輝攝）

他拿出兩盒藥膏及一卷類似繃帶的東西，並逐件介紹：「這個是薄荷膏，很多用途，可以止痛、蚊咬、敏感……其實常常都用着薄荷膏。」他表示有朋友試過摸完漆樹後皮膚痕癢，也是靠薄荷膏止痕。

K Kwong表示薄荷膏可以止痛止痕。（顏銘輝攝）

K Kwong指氧化鋅的藥膏可以止血及消毒。（顏銘輝攝）

K Kwong繼續介紹：「第二個很重要，一些叫氧化鋅的膏藥。它是白色的，有些面膜及防曬用品都有，可以止血及消毒。如果你被植物割傷，可以用它止血。」

K Kwong表示認識自黏彈性繃帶前，他會戴安全套上山，緊急時可以用來綁東西。（顏銘輝攝）

以前會帶安全套上山綁東西

最後講到那卷繃帶，原來它叫自黏彈性繃帶。他介紹：「受傷了之後，箍手箍腳，連對鞋甩底都用到，基本上你想固定任何東西都可以用到它。它的特性是不用靠膠水，你拉行去綁就可以。我當時斷腳都靠它，固定位置，令我繼續行到，這是必帶的。」K Kwong笑言，發現自黏彈性繃帶之前，他會帶避孕套上山，「避孕袋可以用來綁住東西，鞋甩底又可以綁住。避孕袋還可以用來盛水。」

K Kwong會帶扇行山。（顏銘輝攝）

K Kwong覺得噴水壺很重要，是夏天消暑佳品。（顏銘輝攝）

喜用噴水壺消暑

看完他背囊內的小物，就輪到背囊外的東西，見到他用繩掛住一把扇及一個用保溫袋包住的噴水壺。「噴又得，飲又得！」K Kwong拿起噴水壺，對住自己狂噴，他說：「你要降溫，十分舒服。我通常不只噴臉，會噴到全身濕透。」記者兩次跟他夏天行山，被噴過很多次，真的很舒服，而且他那個噴水壺的射程很遠，就像水槍一樣，可以隨時為附近隊友降溫。

K Kwong很喜歡噴到自己全身濕透行山。（顏銘輝攝）

在背囊的側袋，K Kwong帶了一對折疊式的碳纖行山杖。一上到山，無論是馬路，還是山路，甚至是要攀爬的路段，他都是兩杖不離手。在攀爬的位置，記者打算幫他拿一拿行山杖，但他說：「不用！它們已經是我身體一部分。」果然，行山杖好像沒有阻礙他爬上爬落。

他解釋自從幾年前膝部受重傷後，就開始練習用雙杖，現在已經練到出神入化，覺得雙杖已經變成手臂的伸延。他說：「我不建議初哥用兩枝杖，上山落山，不如用手扶更好，但我自己就用得好慣。」

同場加映！K Kwong講解行山鞋重要性：

K Kwong表示膝部受傷後開始習慣使用兩枝行山杖，現在覺得用行山杖就如手臂一樣。（顏銘輝攝）

很多山友都有疑問，用行山杖應不應拔走膠蓋？K Kwong說：「我一定拔走，因為香港大多是沙石路，要用金屬頭，咬地能力高。外國行山就不可以，很多山不准用金屬頭，怕你插爛條山路。」

K Kwong很喜歡使用碳纖杖，因為夠輕，但碳纖較易斷。他說：「大約兩年用斷一對，我最近用斷的都是祖國貨。只要垂直插就難斷，打斜插就最易斷；通常落山的時候斷，每次一斷，都差點滾下山。雙杖在這個時候就有好處，我斷了一枝，還有一枝撐住，卸一卸力。」他補充，如果行青山腹地時，會改帶鋁杖，雖然杖較重，但較難斷。

K Kwong建議在香港用行山杖時，拔去行山杖的膠蓋，用金屬頭著地。（顏銘輝攝）

數K Kwong最多的行山裝備，相信都是行山杖，因為他經常拯救被人遺棄的行山杖。他感嘆：「在行山終點常常拾到杖。很多人將杖拔出來，不懂插回去，以為那枝杖壞了，其實扭一扭螺絲就可以。」他就將這些差點變成垃圾的行山杖帶回家，簡單修理扭一扭，又可以再用。

他笑言大多拾到的都是最便宜的鋼杖，碳纖杖還是要真金白銀去買。他說：「我本身都有六七套杖。計我家中所有杖，包括借給別人用的，應該只少有二三十對，70枝左右，真的很多枝。」

K Kwong現在每次行山都會帶行山杖，他最喜歡用炭纖維的杖，因為夠輕。（顏銘輝攝）

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