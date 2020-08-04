【英超】曼聯公布20/21球季主場球衣　周三歐霸盃將披新波衫上陣

曼聯今日公布20/21球季的新主場球衣，在周三晚對寧斯的歐霸盃16強次回合，曼聯將會首次穿上新波衫亮相。

這件曼聯新主場球衣當然續以傳統的紅色為主色，但近看的話，會發現滲入很多黃色及黑色的細小條紋。Adidas的設計總監Inigo Turner表示概念來自曼聯的會徽，他說：「在這一季的設計中，我們研究了球會的價值觀以及連接球員和球迷的肖像畫法，期待將這些現代化元素和創新結合在一起，營造出連接人與人之間的紐帶以及代表團結一致的效果。」

曼聯推出20/21球季主場球衣：

+ 7 + 6 + 5

「我們很快將目光投向了會徽，因為這代表球會的核心以及激情，在全世界都具有象徵意義。」曼聯的會徽以紅、黃為主色，配上黑的線條。

曼聯官網的聲明稱，主帥蘇斯克查及球隊十分注重「曼聯DNA」，希望新的球衣亦可融入「曼聯DNA」的元素，所以用了會徽上的黃、黑織線，在球衣上編織出獨特的細紋設計。

今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：

+ 19 + 18 + 17

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

曼聯會在當地時間周三晚對寧斯的歐霸盃16強次回合，首次穿起這款新的主場球衣；曼聯首回合領先對手5：0。

曼聯亦公布了這場比賽的大軍名單，除了勞基梳爾及杜安薛比兩名守將外，其餘主將皆可披甲。

曼聯近代7號球衣主人：

+ 3 + 2

【最新足球轉會傳聞】