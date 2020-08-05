【足球轉會】曼城今夏第一簽曝光　與費倫托利斯簽約5年

英超亞軍曼城宣布今夏首筆收購，他們從華倫西亞簽入20歲西班牙翼鋒費倫托利斯（Ferran Torres），頂替離隊的利萊辛尼；雙方簽約5年，據報他的轉會費為2300萬歐元。

曼城在當地時間昨晚（8月4日）8時在官網宣布，完成費倫托利斯的交易，雙方簽約5年。20歲的費倫托利斯說：「每個球員的夢想都希望效力一支熱衷進攻的球隊，曼城就是在世界球壇之中，其中一支最注重進攻的球隊。哥迪奧拿的風格開放又充滿侵略性，正是我喜歡的，而且他過去做領隊，曾幫助很多球員更上一層樓。我能夠在他手下發展，簡直是夢想成真！」

20歲的費倫托利斯加盟曼城。（曼城官網）

據英國傳媒報道，費倫托利斯的轉會費為2300萬歐元，他是曼城今夏首筆收購，用來頂替轉投拜仁慕尼黑的德國翼鋒利萊辛尼。費倫托利斯速度了得，除了可以踢左右兩翼之外，還能夠踢中路，十分全面。

費倫托利斯出道3年，已為華倫西亞披甲近100次。（Getty Images）

費倫托利斯7歲就加入華倫西亞青年軍，到2017年11月首次為華倫西亞一隊披甲，很快就成為球隊主將，到2019年11月，更以19歲324日之齡，成為華倫西亞史上最年輕就完成50次西甲上陣的球員。在過去的球季，他26次聯賽正選，8次後備入替，攻入4個入球，交出5次助攻。近3個球季，他總共為華倫西亞97次上陣，交出9個入球及12次助攻。

費倫托利斯與曼城簽約5年。（曼城官網）

費倫托利斯入選西班牙多個年齡階段的小國腳，他在2017年贏得U17歐國盃，去年再贏U19歐國盃。在U19歐國盃決賽，他更梅開二度，助西班牙以2：0擊敗葡萄牙捧盃。費倫托利斯得到皇家馬德里、多蒙特、馬德里體育會及祖雲達斯等勁旅青睞，最後他選擇了哥迪奧拿的曼城。

另外，據報曼城開價4000萬鎊求購般尼茅夫後衛尼敦阿基，已獲對方球會接納。

【今夏已落實轉會】