【足球轉會】曼聯求購查頓辛祖遇阻滯　傳轉移目標向多蒙特施壓

曼聯羅致多蒙特翼鋒查頓辛祖的轉會有新發展，包括英國《BBC》在內等多間媒體表示，兩間球會在轉會費方面仍有重大分歧，雖然曼聯視查頓辛祖為今夏首號目標，但如果多蒙特企硬標價1.2億歐元的話，曼聯只能尋找其他目標。
日前有報道指曼聯及查頓辛祖已就個人條款達成協議，交易快將完成，但英國《天空體育》及《BBC》等權威媒體卻收到相反的消息。最新報道稱，多蒙特企硬標價1.2億歐元，並要求曼聯在8月10日完成交易，好讓「蜜蜂軍團」備戰新球季。
查頓辛祖（右）與新加盟多蒙特的祖迪比寧咸一起操練。（Getty Images）
曼聯方面認為多蒙特的開價不切實際，尤其這個價格沒有考慮到新冠肺炎疫情對球壇經濟的影響。消息人士告訴《BBC》，除非多蒙特願意大幅讓步，否則曼聯難以繼續這宗轉會交易。至於《ESPN》收到消息指，曼聯並不會急於在8月10日前完成交易，目前交易停滯不前。
有傳曼聯轉移目標，看中拜仁的京士利高文。（Getty Images）
雖然曼聯仍視查頓辛祖為今夏頭號收購目標，但他們仍未與球員就個人條款達成協議，曼聯不欲提出過高的周薪，打破薪酬結構，影響隊內氣氛，加上有阿歷斯山齊士的前車之鑑。《ESPN》報道，若果曼聯放棄查頓辛祖，將會考慮拜仁慕尼黑的京士利高文，領隊蘇斯克查希望今夏簽入一名右翼。
要說服多蒙特降價放人，還是要靠曼聯執行副主席活華特及他的談判團隊，但要說服查頓辛祖，說不到可以靠一班機友幫忙！英國《太陽報》報道，查頓辛祖近期喜歡玩遊戲《Call of Duty》，而跟他連線打機的是曼聯球員。
連格（中）透露，他跟拉舒福特（右）等曼聯隊友，常常跟辛祖（左）打機。（Getty Images）
曼聯中場連格近日透露，他常與球會及國家隊隊友連結玩《Call of Duty》。他說：「有幾個都有玩，例如拉舒福特、班頓威廉斯、保羅普巴及查頓辛祖。我跟丹尼爾占士直情日日都有玩，我們幾個都有定期打機。」連格提到的機友之中，除辛祖之外，全部都是曼聯隊友。
【曼聯推出20/21球季主場球衣，將於歐霸盃對寧斯首次穿上】
曼聯昨日宣布年輕左閘班頓威廉斯續約至2024年，而今夏與曼聯約滿的19歲中場小將安祖高美斯（Angel Gomes）則正式告別，據報他會以自由身加盟法甲的里爾，並會被外借到葡萄牙的博維斯塔。安祖高美斯在社交網站撰文，表示由5歲起效力曼聯，多謝一直以來幫助他的成長的教練及每位職員。
19歲小將安祖高美斯拒絕曼聯新約，以自由身離隊。（Getty Images）
安祖高美斯在Instagram告別：
在 Instagram 查看這則貼文
It’s took me a while because it’s not been easy to put my emotions into words. Sadly the time has come to end a beautiful chapter that has been my life for 14 years. Being from Salford, Manchester United is all I have ever known. I went from playing on my estate, pretending to be Wayne Rooney to being in the academy And doing the same. May 21st 2017 I made my premier league debut for the club of my dreams aged 16 replacing the legend himself ‘Wayne Rooney’. I want to thank every single individual at the club for the help and encouragement I received, from the very first time I signed at the club. I want to thank all the coaches from every age group that looked after me from 6 to now. To all the kit men, Kath the receptionist, The media team, the security, the staff at the cliff, the staff at Littleton road, the staff at Carrington to the cleaners, you all played a part in getting me to where I am today. It is time I take the next step in my career, I hope you can all be proud off what I go on to achieve. I wish the club and everyone involved the best of luck, you will all be missed more than you can imagine. I also want to thank the fans, your SUPPORT hasn’t gone unnoticed. Once a RED always a RED 🔴🔴🔴 UTID Angel Gomes
【今夏已落實轉會】
今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：
與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：