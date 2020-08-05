【足球轉會】曼聯求購查頓辛祖遇阻滯　傳轉移目標向多蒙特施壓

曼聯羅致多蒙特翼鋒查頓辛祖的轉會有新發展，包括英國《BBC》在內等多間媒體表示，兩間球會在轉會費方面仍有重大分歧，雖然曼聯視查頓辛祖為今夏首號目標，但如果多蒙特企硬標價1.2億歐元的話，曼聯只能尋找其他目標。

日前有報道指曼聯及查頓辛祖已就個人條款達成協議，交易快將完成，但英國《天空體育》及《BBC》等權威媒體卻收到相反的消息。最新報道稱，多蒙特企硬標價1.2億歐元，並要求曼聯在8月10日完成交易，好讓「蜜蜂軍團」備戰新球季。

查頓辛祖（右）與新加盟多蒙特的祖迪比寧咸一起操練。（Getty Images）

曼聯方面認為多蒙特的開價不切實際，尤其這個價格沒有考慮到新冠肺炎疫情對球壇經濟的影響。消息人士告訴《BBC》，除非多蒙特願意大幅讓步，否則曼聯難以繼續這宗轉會交易。至於《ESPN》收到消息指，曼聯並不會急於在8月10日前完成交易，目前交易停滯不前。

有傳曼聯轉移目標，看中拜仁的京士利高文。（Getty Images）

雖然曼聯仍視查頓辛祖為今夏頭號收購目標，但他們仍未與球員就個人條款達成協議，曼聯不欲提出過高的周薪，打破薪酬結構，影響隊內氣氛，加上有阿歷斯山齊士的前車之鑑。《ESPN》報道，若果曼聯放棄查頓辛祖，將會考慮拜仁慕尼黑的京士利高文，領隊蘇斯克查希望今夏簽入一名右翼。

要說服多蒙特降價放人，還是要靠曼聯執行副主席活華特及他的談判團隊，但要說服查頓辛祖，說不到可以靠一班機友幫忙！英國《太陽報》報道，查頓辛祖近期喜歡玩遊戲《Call of Duty》，而跟他連線打機的是曼聯球員。

連格（中）透露，他跟拉舒福特（右）等曼聯隊友，常常跟辛祖（左）打機。（Getty Images）

曼聯中場連格近日透露，他常與球會及國家隊隊友連結玩《Call of Duty》。他說：「有幾個都有玩，例如拉舒福特、班頓威廉斯、保羅普巴及查頓辛祖。我跟丹尼爾占士直情日日都有玩，我們幾個都有定期打機。」連格提到的機友之中，除辛祖之外，全部都是曼聯隊友。

【曼聯推出20/21球季主場球衣，將於歐霸盃對寧斯首次穿上】

+ 7 + 6 + 5

曼聯昨日宣布年輕左閘班頓威廉斯續約至2024年，而今夏與曼聯約滿的19歲中場小將安祖高美斯（Angel Gomes）則正式告別，據報他會以自由身加盟法甲的里爾，並會被外借到葡萄牙的博維斯塔。安祖高美斯在社交網站撰文，表示由5歲起效力曼聯，多謝一直以來幫助他的成長的教練及每位職員。

19歲小將安祖高美斯拒絕曼聯新約，以自由身離隊。（Getty Images）

安祖高美斯在Instagram告別：

【今夏已落實轉會】

+ 12 + 11 + 10

今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：

+ 19 + 18 + 17

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：