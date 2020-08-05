英國攀山家帶家人上巴迪萊峰慶祝生日　3歲兒子登頂創紀錄

英國攀山家里奧賀丁（Leo Houlding）日前與妻子帶同一對子女，登上意大利及瑞士邊境上高3308米的巴迪萊峰（Piz Badile）。他的3歲兒子積臣（Jackson）成為有紀錄以來，登上這座高峰最年輕的人。不過，積臣大部分時間都由母親背負上山。

英國攀山家里奧賀丁幾日前在Facebook上表示，他帶了一家四口攀上巴迪萊峰，慶祝自己的40歲生日。里奧賀丁大讚一對子女勇敢，3歲的兒子積臣成為史上最年登上巴迪萊峰的人，但他都透露積臣大部分時間都由母親背上山。

3歲的積臣與姐姐及父母一起攀上巴迪萊峰。（里奧賀丁Facebook）

至於7歲的女兒菲雅（Freya）就真的很厲害，她不用大人幫助下，用自己雙腳登上巴迪萊峰。據英國傳媒，菲雅也創紀錄，成為最年輕靠一己之力登上巴迪萊峰的人。

3歲的積臣講到這次隨家人攀山的經歷，他說：「感覺很好的，我喜歡自己攀爬的部分，還有糖果。」下山之後，里奧賀丁用糖果獎勵一對子女。姐姐菲雅就說：「我發現真的很有趣，但也很嚇人。我覺得很自豪。」

里奧賀丁兩夫婦都很喜歡攀山，他說：「每年夏天，小朋友都長大一點，比之前一年更有能力。」隨一對子女逐年長大，相信他們一家人可以向更高難度的山峰進發。

里奧賀丁一家人花了4日來回巴迪萊峰，其中在第3日登上山頂。他們頭一晚住在山屋，之後兩晚要在山上簡陋的營地過夜。里奧賀丁亦多謝妻子，因為妻子負責照顧兒子，很多時要背他上落，至於里奧賀丁就負責揹起大背囊，帶備4日旅程所需要的所有裝備及食物。

他們一家人有兩晚在簡陋的營地過夜。（里奧賀丁Facebook）

里奧賀丁說：「與自己的小朋友同行，我覺得這次是我們一起的大歷險。我從來沒有覺得我們身處難以接受的困境，我們的行程從來沒有超出能力範圍。」

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡