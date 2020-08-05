【英超】利物浦領隊高普情傾adidas　熱血主帥驚人的商業價值

利物浦新一季將會改穿Nike波衫，據報每年贊助費可達7000萬鎊，但領隊高普來季場邊督師，將不會簽上「一剔」波鞋，因為英國傳媒報道，這名德國籍主帥跟Nike對手adidas簽下個人贊助合約。

利物浦今季奪得英超後與合作5年的New Balance分道揚鑣，來季改穿Nike球衣，日前已發布了新主場波衫。

利物浦來季將披上Nike球衣。（網上圖片）

大部分主帥都會跟隨球隊贊助，穿上球會官方贊助的運動用品，但英國《每日電訊報》（The Telegraph）爆料，高普來季不會「歸邊」Nike，更已跟adidas簽下個人贊助合約。

高普之前為New Balance的品牌大使，有指他將會與adidas簽個人贊助。（Getty Images）

摩連奴於國米年代已是「Nike運動裝+adidas波鞋」的模式。（Getty Images）

高普並非英超唯一一名主帥製造出如此特殊情況，其實葡萄牙名帥摩連奴早於2004年起已獲adidas贊助。這名現熱刺主帥操練時身穿熱刺的Nike運動套裝，但是穿上了adidas的波鞋。事實上，就算是執教國際米蘭時，摩帥亦是如此。

摩連奴加盟熱刺時，其adidas個人贊助一度成為英國傳媒的話題，據了解摩連奴每年從「三間」可得至少25萬英鎊。（Getty Images）

53歲的高普近年帶領利物浦東征西討，先後贏得歐聯、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃，更完成了利物浦30年的歷史任務，再次奪得頂級聯賽冠軍，並得到今季最佳領隊作肯定，身價當然暴漲。

事實上，高普的商業價值頗高。今次消息傳出前，他與「紅軍」前贊助商New Balance亦有個人贊助，為這間美國運動用品公司的品牌大使之一。除此之外，他另有德國啤酒Erdinger、汽車製造商Opel、荷蘭電子公司飛利浦及電視頻道Sky Deutschland的贊助。

高普Erdinger廣告：

高普在利物浦的年薪為1500萬英鎊，場外吸金力亦十分強。（Getty Images）

足球數據庫《transfermarkt.com》曾公布全球最高薪20名主帥，高普以每年約2200萬英鎊排第4。據報，高普去年12月續約後，年薪加到1500萬英鎊，即是有700萬鎊來自贊助，adidas的贊助費相信會進一步增加這名「紅軍」主師的收入。

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