【足球轉會】利物浦繼續執平貨　三大目標全部1000萬英鎊左近

曼聯追逐查頓辛祖、基亞利殊；車路士買完迪姆華拿、薜耶治，再追夏維斯、芝維爾和迪格蘭賴斯；曼城購入費倫托利斯，再看準尼敦阿基和高列巴尼……唯獨利物浦自英超捧盃後開始跟一眾潛在大刁絕緣。 貴有貴買，平有平賣，紅軍近日盛傳的轉會目標，均是1000萬英鎊左右的球員，並且再次在降球隊中尋寶。

早前查頓辛祖、夏維斯、高列巴尼等貴價貨，全部一度跟利物浦扯上關係，然而領隊高普再三強調今夏沒有財力作重大收購，還明言「我很欣賞辛祖，不過今年我們真是不夠錢買」。

歷年往績可證，高普向來實話實說，他說球會無能力入貴價貨，就真的不會勉強去買。資金不足不代表不會買人，只是改向轉會費較相宜的選擇埋手，貫切美國班主約翰亨利的Money Ball 點石成金本色。

【利物浦今夏最新收購目標】

降班隊覓羅拔臣替補

紅軍近年屢次在降班球隊執平貨而且無一失手，羅拔臣、沙基利和韋拿杜姆全部來自降落英冠的球隊，其中800萬英鎊從侯城收購的羅拔臣，連續兩年英超助攻達雙位數，亦是目前歐洲最佳左閘之一，堪稱收購代表作。

羅拔臣不惜氣力的踢法，令他季中一度水平下滑，副隊長占士米拿已屆34歲，要他繼續兼職頂上並不理想。左閘位置明顯需要一個替補球員，近日盛傳利物浦看中諾域治的查馬李維士（Jamal LEWIS）。利物浦目標以1000萬英鎊收購李維士，然而《每日電訊報》指，諾域治並不急於賣走此子，因此向紅軍索價2000萬英鎊。

如果買不成李維士，紅軍或考慮另一目標萊特基利（Lloyd KELLY），這個21歲小將同為左閘，亦可出任中堅，而且預計轉會費只需1300萬英鎊。紅軍在2019年夏天已看中他，惜被般尼茅夫捷足先登，隨般茅降班或不介意放走他套現。

利物浦中堅麥迪比盛傳獲PSG看中。（Getty Images）

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

+ 6 + 5 + 4

傳PSG看中麥迪比

洛夫雲離隊，令球隊需要中堅替補人選。利物浦出價900萬英鎊收購可兼任中堅位置的右路守將艾沙文迪（Aissa MANDI），貝迪斯已拒絕並要求1080萬英鎊，估價只有180萬英鎊左距，相信問題不大。

利物浦看中的拿玻里中堅高列巴尼身價近億歐元，另一目標西維爾中堅迪亞高卡路士違約金亦達到7500萬歐元，今夏似是沒有可能。惟最新出現轉折：法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）被指看中紅軍中堅祖爾麥迪比（Joel Matip），有意出5000萬英鎊收購他取代已離隊的堤亞高施華。

傳聞暫時無法驗證，初步估計麥迪比離隊機會不大。惟一旦真的成事，或令紅軍有本錢買入心儀貴價守將。當然麥迪比就算賣出也不夠買高列巴尼或迪亞高卡路士，加上兩人均已超過25歲，同為紅軍目標的史浩克04年輕中堅奧辛卡巴克（Ozan KABAK）「只需」3200萬英鎊，或是更實際的選擇。

【今夏已落實轉會】

+ 11 + 10 + 9

文尼「小弟」盛惠4000萬英鎊

攻擊球員方面，最新傳出利物浦看中屈福特翼鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR）。這位22歲塞內加爾球員在2019/20球季不時有驚喜表現，包括令利物浦吃下今季首場敗仗一戰個人梅開二度兼有一次助攻。

此子無論踢法和速度均被指跟國家隊師兄沙迪奧文尼近似，身高達1.85米，身體條件甚至更勝一籌。文尼跟沙亞感情要好，作客屈福特一仗他特別在球員通道跟對方隊長迪尼（Troy DEENEY）要求，「請你好好照顧我的小弟，他很害羞的」，甚有兄長風範。

唯一問題可能是他身價不菲。2019年夏天他以3200萬英鎊由雷恩加盟屈福特，估計目前身價達到4000萬英鎊。如此一來，紅軍相信要賣走部分球員才有能力收購沙亞。