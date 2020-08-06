【單車】環波蘭賽首站衝線爭位釀恐怖意外　荷蘭車手高速被撞重傷

環波蘭單車賽（Tour de Poland）首站賽事，戰至最後階段衝線時發生嚴重意外，荷蘭車手積及臣（Fabio Jakobsen）被撞失控炒車，恍如炮彈般高速撞向賽道外，及後立即送院治療，傷勢相當嚴重仍然陷昏迷狀態。

受新冠肺炎疫情影響下，環波蘭單車賽延至8月舉行，由當地時間周三（5日）上演一連五日的賽事。首站賽事由霍茹夫（Chorzów）的西里西亞運動場出發，在卡托維治（Katowice）衝線，全長近196公里的平路分站。

一眾車手戰至最後階段，讓隊中擅於衝線的車手爭奪分站冠軍，豈料卻發生嚴重意外。快步車隊（Deceuninck-QuickStep）的積及臣與貝爾金車隊（Jumbo-Visma）的哥拿維根（Dylan Groenewegen）在終點前數十米雙雙脫穎而出，惟兩名荷蘭車手相撞引起嚴重意外。

哥拿維根蓄意撞向積及臣而引致嚴重意外。（美聯社）

衝線前大炒車逐格睇（按圖放大）：

由於二人正作最後衝刺，所以積及臣撞向場外時的車速極高，而意外同時波及後方不少車手，終點線一片混亂。在場的醫護人員隨即處理積及臣的傷勢，在場醫生表示積及臣的頭部嚴重受傷，失血過多下情況十分危急，隨後立即由醫療直升機送往附近醫院搶救。

積及臣在意外後，立即由醫療直升機送院治理。（路透社）

積及臣重傷陷昏迷 UCI出聲明譴責

快步車隊發表聲明更新積及臣的狀況，表示送院後未有發現腦部或脊髓受損，實在是不幸中的大幸，惟至今仍然陷入昏迷狀態。

回看意外發生前的片段，當時哥拿維根見積及臣正後來居上，他稍稍改變方向撞向荷蘭同鄉，才釀成如此嚴重的意外，賽會及後取消哥拿維根的資格，冠軍最終落在積及臣手上。國際單車聯會（UCI）發聲明譴責該名27歲荷蘭車手的不君子行為，表示即將作出判罰。

哥拿維根所屬的貝爾金車隊同樣發表聲明致歉，祝願積及臣吉人天相，並表示車隊內部將研究如何處理此事。

快步車隊表示積及臣仍然處於昏迷狀態。（快步車隊Twitter截圖）

環波蘭單車賽首站衝線前嚴重炒車片段：

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