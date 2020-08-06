英超│Fornite增軒達臣碎步捧盃慶祝動作　利物浦隊長自爆非原創

喜歡利物浦？喜歡玩《Fortnite》（要塞英雄）？那麼你絕對不能錯過新一輪更新。 Twitter專頁《Fortnite News》近日爆料，v13.40 update將有不少新外觀物品，其中更有一份特別禮物給支持利物浦的玩家。

利物浦今季完成30年歷史任務，奪得英超冠軍，再嘗聯賽封王的滋味，英國時間7月22日主場5：3擊敗車路士後舉行捧盃儀式。雖然受新冠肺炎影響，晏菲路沒有任何觀眾，但眾人仍興奮慶祝，隊長佐敦軒達臣一輪小碎步後轉身再捧盃，似已成為了這名紅軍球星的Icon動作。

軒達臣親自示範小碎步捧盃：

由Epic Games推出的Battle Royale遊戲《Fortnite》，每次大更新都會加入不少新物品或慶祝動作，讓玩家保持新鮮感。

專門報道這遊行相關情報的《Fornite News》，日前爆料新一輪更新的新表情動作，正是軒達臣的小碎步捧盃，而且更會播出利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》的副歌部分。

是次更新將於近日推出，支持利物浦的Fortnite玩家將可以在遊戲中，感受軒達臣捧盃的喜悅。

Fortnite版神軒小碎步捧盃表情動作：

There's lots of leaked skins and cosmetic items from the #Fortnite v13.40 update, including a special treat for Liverpool FC fans 🏆https://t.co/SbaLzHFykb pic.twitter.com/bCc8CWiDGR — Fortnite News (@FortniteINTEL) August 5, 2020

軒達臣：「靈感來自羅拔臣」

利物浦過去一年先後奪得歐聯、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃及英超，軒達臣每次捧盃前都會施展小碎步。被香港利迷戲稱「神軒」的他，近日於利物浦官網報道透露，小碎步捧盃並非自創。

利物浦30年後再奪聯賽冠軍，軒達臣以隊長身分捧盃。（Getty Images）

軒達臣表示自己一直都沒有計畫要小碎步捧盃，但陣中左閘安德魯羅拔臣在更衣室不時都會扮捧盃，雙手舉起前一定會加小碎步，一眾隊友都十分受落，才會有樣學樣。

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