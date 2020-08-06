金錢足球．英超︱疫情下第一刀阿仙奴裁55人　閉門作賽成致命一擊

阿仙奴好不容易後上2：1反勝車路士，贏得足總盃並搶走來季最後一個歐洲賽席位，可惜新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊實在太大，球會宣布裁減55人。 ESPN消息指，當中涉及足球、商業及行政部門職員，當中更包括人力資源部主管。

阿仙奴執行董事Vinai Venkatesham和足球總監Raúl Sanllehi聯名發出聲明，解釋疫情之下球會主要收入來源大減，無論是轉播、比賽日門票和商業收益均成為重災區，並且預期影響會持續到即將展開的2020/21球季。

聲明指出，「疫情成為球會134年歷史以來其中一段最困難時刻，我們已立即採取多項措施節省成本。我們的球員、高級職員和管理團隊均已自願減薪，球會亦停止大部分資本開支，並嚴格控制營運開支。」

阿仙奴奪得足總盃冠軍，開心幾天後即傳來裁員的壞消息。（Getty Images）

【阿仙奴幾日前開心捧盃】

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聲明同時提到，班主高安基已伸出援手，提供財政支持，而種種措施加起來，令疫情的影響減低，讓球會可能繼續投資在球隊身上。

可是疫情對收入的衝擊實在太大並且為時太久，估計來季初球迷仍不能到酋長球場觀戰，即使之後重開球場，也會限制入場人數，加上環球經濟預測相當負面，影響球迷的可消費開支、企業客戶使費和轉播商的投資金額，因此為球會可持續發展着想，不得不進一步節省成本，「我們的目標是盡量保護員工的職位及基本薪酬，不幸地，我們今次建議裁員55人。」

【疫情為阿仙奴帶來致命一擊】

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ESPN報道指，阿仙奴自給自足的商業模式，極為依賴比賽日來自酋長球場的收入，疫情下持續閉門作賽，加上借出場地舉行的音樂會或其他非足球活動也一併取消，均對阿仙奴構成嚴重打擊。

阿仙奴是英超首支宣布一隊球員同意減薪的球隊，原定幅度為未來12個月減薪12.5%，及後因贏得足總盃取得來季歐霸資格，令減薪幅度調整至7.5%。今年5月底，球會亦終止跟大約10個球探的合約，他們大部分均為槍手物色少年隊及青年軍成員。

原本英國各地打算在今年8月陸續開始舉行試驗計劃和比賽，讓球迷再次入場，但均被英國政府以防止疫情再爆發為由拒絕。