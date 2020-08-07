【歐霸】狼隊憑倒戈舊將博12碼奠勝　挫奧林比亞高斯晉級

阿仙奴早前捧走英格蘭足總盃冠軍，令狼隊失落來季歐霸參賽資格，如今只剩下唯一希望，就是以歐霸盃冠軍姿態取得歐聯入場券。 狼隊由魯爾占美尼斯一箭定江山，兩回合計以2：1力克奧林比亞高斯，躋身8強，相隔48年再度打入歐洲賽的半準決賽階段。

狼隊在今季英超重開後，一度有望與列強爭奪歐聯入場券，可惜未竟全功，最終更被摩連奴帶領的熱刺趕過，只能以第7位完成聯賽，加上阿仙奴奪足總盃冠軍，戰畢聯賽結果一無所獲。今季歐霸賽事成為狼隊的最後希望，他們必須「靠自己」贏得歐霸冠軍，來季才有望出戰歐聯。

魯爾占美尼斯攻入今季第27個入球，協助狼隊擊敗奧林比亞高斯晉級。（Getty Images）

狼隊首回合作客希臘奧林比亞高斯打成1：1平手，今仗挾一個作客入球的優勢返回主場，主帥紐奴派出魯爾占美尼斯﹑艾達馬查奧爾及倒戈的普丹斯攻堅。剛在今年初由奧林比亞高斯加盟狼隊的普丹斯，面對舊東家沒有留手，開賽早段一次逼搶，對方門將控甩腳，情急下推跌普丹斯，球證直指12碼點。魯爾占美尼斯操刀主射「無甩拖」，攻入今個球季第27個入球，狼隊在8分鐘先開紀錄。

年初加盟的普丹斯今仗表現落力，更博得舊隊友12碼。（美聯社）

奧林比亞高斯隨即反撲，狼隊把守最後一關的柏迪斯奧發揮穩健，屢次救出險球，上半場中段亦有一次逃過失守的命運，卡馬拉（Mady Camara）接應傳中撞射省中狼隊守衛入網，惟球證翻查VAR後，認為助攻球員越位在先入球無效。

奧林比亞高斯球員入球前稍稍越位，結果被VAR推翻入球。（影片截圖）

狼隊在下半場後段有黃金機會擴大比數，迪亞高祖達把握對方後場誤傳，但他單刀面對門將時卻猶豫不決，結果被門將沒收。奧林比亞高斯及後盡地一煲，全軍進攻力爭追和，幸好柏迪斯奧表現神勇，撲出近門頭槌，助狼隊力保勝局，最終兩回合以2：1力克奧林比亞高斯打入8強。

迪亞高祖達面對門將猶豫不決，結果錯失取得保險球的大好機會。（路透社）

狼隊對上一次殺入歐洲賽8強，已是1972年的歐洲足協盃，如今相隔48年後再度晉身歐洲賽最後階段，在8強將硬撼「歐霸專家」西維爾，會是他們爭奪來季歐聯入場券的一大挑戰。

主帥紐奴與表現神勇的門將柏迪斯奧相擁慶祝。（Getty Images）

歐霸8強分子：