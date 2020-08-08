【歐聯】華拉尼兩次失誤送禮　曼城主場2：1挫皇馬　連續3季躋8強

哥迪奧拿與施丹在歐聯16強次回合再度過招，率領曼城的哥帥首回合先拔頭籌，挾兩個作客入球返回主場。皇馬隊長沙治奧拉莫斯今仗停賽，中堅拍檔華拉尼表現顯得「慌失失」，兩次後防失誤導致球隊落敗，曼城總比數以4：2擊敗皇馬晉級。

曼城與皇家馬德里是歐聯16強最矚目一戰，「藍月亮」首回合作客由加比爾捷西斯及迪布尼各建一功，以2：1反勝皇馬先拔頭籌，皇馬隊長沙治奧拉莫斯更領紅被逐，影響次回合球隊的部署。根據往績，拉莫斯缺席對球隊大有影響，過去6次歐聯缺陣，皇馬只取得一場勝仗。

上仗領紅今仗停賽的拉莫斯，只能在看台上作璧上觀。（Getty Images）

拉莫斯停賽，皇馬主帥施丹改以艾達米列達奧（Eder Militao）伙拍華拉尼扼守中路，皇馬防線沒有老大哥坐鎮下，其中堅拍檔華拉尼表現患得患失，開賽初段在後場引球遲遲未有傳球，結果被加比爾捷西斯搶去腳下球，並橫傳於史達寧建功，上半場9分鐘先開紀錄。

加比爾捷西斯搶去華拉尼腳下球，橫傳予史達寧打開紀錄。（路透社）

歐聯已落實的8強席位（按圖放大）：

+ 2

皇馬晉級形勢陷入劣勢，今仗戴上隊長臂章的賓施馬及後接應洛迪高傳中，力壓費蘭甸奴頭槌破網，追成1：1平手。可惜，華拉尼下半場中段再次「跳掣」，禁區外欲以頭槌回傳高圖爾斯卻乏力，加比爾捷西斯伺機衝前挑射建功，68分鐘射成2：1，兩回合對皇馬亦有進帳，為曼城奠定勝局，結果總比數以4：2擊敗皇馬，連續3季躋身歐聯最後8強，下仗將與里昂碰頭。

曼城自2011/12球季起每季參與歐聯，最佳成績是在2015/16球季於4強不敵皇馬出局，如今報回當年一敗之仇，「藍月亮」能否在歐聯賽場寫下新紀錄呢？

加比爾捷西斯再度把握華拉尼失誤，連續兩仗在皇馬身上取得士哥。（路透社）

曼城歷年出戰歐聯戰績：

+ 4 + 3 + 2

皇馬中堅華拉尼兩次致命失誤，斷送球隊的晉級機會，該名27歲的法國中堅賽後承認責任，向隊友及球迷致歉，「球隊今仗落敗歸咎我的兩次失誤，我需要承擔這個責任，我的失誤令球隊所準備的付諸東流，我實在是責無旁貸。」

沒有沙治奧拉莫斯在側，華拉尼今仗表現患得患失。（Getty Images）

華拉尼今仗兩球送禮片段：

It's not even Gabriel Jesus birthday, but Varane has already given the guy a present



pic.twitter.com/1FtlJGAIWZ — Mahdi (@PrimeSancho) August 7, 2020