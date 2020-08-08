【歐聯】兩大名帥首碰頭　哥迪奧拿稍勝一籌　賽後場邊交流良久

哥迪奧拿與施丹兩大名帥交鋒，哥帥兩回合均擊敗施丹，帶領曼城殺入下周葡萄牙里斯本舉行的歐聯8強。高手過招，二人看似意猶未盡，完場後留在場中傾談不願離去。

分別由哥迪奧拿及施丹帶領的曼城與皇家馬德里，在歐聯16強正面交鋒，亦是兩大名帥首度在場邊交手，結果哥帥今次稍勝一籌，兩回合均擊敗皇馬，率領曼城總比數以4：2晉級8強。施丹當年曾領皇馬一口氣連奪3個歐聯冠軍，再掌皇馬後卻迎來執教生涯首場歐聯淘汰賽敗仗。

華拉尼兩次失誤送禮 曼城主場2：1挫皇馬 連續3季躋8強

兩大名帥賽後互表敬意。（Getty Images）

曼城入球功臣之一的史達寧，隨即意氣風發表示準備訂本月24日的回程機票，寓意球隊有力戰至決賽。主帥哥迪奧拿賽後警告球隊不要被勝利沖昏頭腦，好好準備下周的8強賽事，「我們的目標是稱霸歐聯，今仗取勝晉級只是一小步，我們必須沉着準備下仗。我們絕對不能輕視里昂，球隊上季分組賽亦未能擊敗他們，在未來一周需要好好準備。對比皇馬﹑巴塞及拜仁等球隊，我們未曾贏得歐聯，顯得我們的渺小，所以球隊要更加努力。」

哥迪奧拿警告球隊不要被沖昏頭腦，專注下仗對里昂的賽事。（路透社）

曼城歷年出戰歐聯戰績：

+ 4 + 3 + 2

華拉尼兩次致命失誤，令皇馬今季的歐聯之旅走到盡頭，亦是施丹執教生涯首度在歐聯出局。成王敗寇，已成定局，施丹坦然面對，「今仗落敗出局，當然感到失望，但在足球世界勝負仍兵家常事，在此恭喜曼城晉級。球隊今季絕大部分時間表現出眾，這點同樣值得高興。」

施丹對球隊當然失望，但仍然滿意球隊今季表現。（Getty Images）

哥迪奧拿與施丹由球員時代交手至今，二人終於首度以主帥身份對壘，賽後兩人閒談數句，互表敬意。在場採訪的記者發現二人賽後繼續留在場邊，討論好一段時間，未知是否互相交流領軍心得，有網民笑言施丹隨即接受哥帥的私人授課。哥迪奧拿賽後表示希望有機會與施丹共晉晚餐，可見二人互相敬重之情。

Guardiola y Zidane han estado amigablemente charlando un par de minutos después del partido. pic.twitter.com/Rvhs9bjZdF — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) August 7, 2020

哥迪奧拿與施丹在球員時代曾經同場對陣，如今終首度以主帥身份交手。（資料圖片／Getty Images）

歐聯已落實的8強席位（按圖放大）：