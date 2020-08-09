【01球評．英超】阿仙奴令人費解轉會策略　賣親生仔買高薪低能

阿仙奴據報跟車路士翼鋒韋利安（Ｗillian）無限接近，另有消息指，古天奴已跟槍手傾妥個人條款。 球隊今季表現不濟，幸靠足總盃搶得歐霸入場券，買人和換血重整球隊在所難免，問題是球隊不但連續兩季從對手引入高人工的30+球星，更為買人標價放售甚有潛質的「親生仔」美蘭尼爾斯（Ainsley MAITLAND-NILES），令人費解。

22歲的米蘭尼爾斯自6歲起已效力阿仙奴，一直對球隊忠心耿耿，這個青年軍產品能出任中後場多個不同位置，多數被派往右閘或翼衛。

他之前曾因防守失誤被球迷猛烈批評，他解釋自己是中場出身，仍在努力學習防守功夫，「我不是守將，因為防守差受到很多抨擊，那是我這幾年以來一路正在學習的。」他曾在受訪時跟球迷說過：「請相信阿仙奴的年輕球員」，到早前協助槍手擊敗車路士贏得足總盃冠軍後，他接受訪問時成熟謙遜的表現，獲兵工廠球迷一致好評。

他已為阿仙奴一隊上陣100次，攻入3球，在少帥阿迪達領軍下，前途無可限量。可是據英國《每日電訊報》消息指，阿仙奴董事局為引入心儀球員，打算掛牌放售米蘭尼爾斯套現，阿迪達即使反對會方這個決定，卻已被球會高層推翻。標價3000萬英鎊的米蘭尼爾斯「好使好用」，槍手的北倫敦死敵熱刺已在虎視眈眈，愛華頓球迷亦吶喊助威希望球會引入此子。

【阿仙奴今夏清貨套現名單】（一半以上為25歲以下新星）

+ 7 + 6 + 5

阿仙奴令人費解轉會政策

最令人費解的是，阿仙奴繼2019年夏天以800萬英鎊收購當時已屆32歲的車路士守將大衛雷斯後，今季竟有意再次從藍軍引入年過30的老將。即使韋利安今季在英超取得9入球7助攻，狀態有目共睹，這個巴西翼鋒已屆31歲，槍手竟願意接收並提供一紙3年合約。

球隊為保持戰鬥力，據悉已向31歲的隊長奧巴美揚提出周薪25萬英鎊的3年新約，加上31歲的韋利安和29歲的拿卡錫迪，難道要組成英超最老鋒線？

當然亦有傳言指，阿仙奴有意賣走拿卡錫迪，馬體會據報有意用3000萬英鎊羅致。然而阿仙奴為花1億英鎊買人換血，球會要求領隊阿迪達先賣人套現，而可供出售的11個一隊成員之中，超過一半為25歲以下的新星，而目標收購的球星，除里爾中堅馬加希斯以及希望買斷的皇馬借將施巴路斯之外，全部都是27歲或已上。

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【阿仙奴入貨清單】

最新消息指，古天奴代表已到倫敦跟阿仙奴代表會面，甚至已傾妥個人條款，這個巴西球星亦已屆28歲，槍手另一目標、馬體會防守中場馬士柏迪（Thomas PARTEY）亦已27歲。

當林柏特帶領的車路士、蘇斯克查領軍的曼聯均以年輕球員為骨幹，曼城和利物浦兩軍陣中一眾主力均在當打之年，阿仙奴竟疑似貪圖免費或廉價轉會，寧願一再買入30+球星，也不願意給一班年輕球員機會，令人質疑球會長遠目標為何，難道這就是「親生仔不如近身錢」？

免簽球員可省卻一筆轉會費，看似吸引，球隊往往因為免費轉會而向球員付出一筆簽字費，人工也較高。大衛雷斯加盟阿仙奴的周薪達12萬英鎊，較在車路士時期還要高一點點，他已獲得球會續約一年。韋利安在車路士周薪達13萬英鎊，阿仙奴開出人工估計亦相若。2018年以阿歷斯山齊士交換得來的米希達利恩，周薪達18萬英鎊，今季外借羅馬對球隊毫無貢獻，加上陣中已有一個35萬周薪的奧斯爾，球隊的薪酬負擔不輕。

董事局無視主帥阿迪達的反對，一意孤行放走「親生仔」，一再堅持買入一班「高薪低效能」球員，這樣的轉會策略只能說句祝君好運。

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【今夏已落實轉會】

+ 13 + 12 + 11

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】