【歐聯】8強惡鬥前夕添隱憂　馬體會證隊中二人確診新冠肺炎

本周中在葡萄牙里斯本舉行的歐聯最後8強賽事，如今添上不確定性，8強之一的馬德里體育會宣布隊中兩人確診新冠肺炎，未知會否影響周四（13日）深夜鬥RB萊比錫的8強賽事。

在新冠肺炎疫情下，歐聯最後8強終於塵埃落定，8支球隊將齊集葡萄牙里斯本，淘汰賽改為一場定勝負，決出今季歐聯冠軍誰屬。

在正式開賽前，如今卻增添變數，馬德里體育會出發里斯本前，全隊職球員接受病毒測試，結果發現其中二人呈陽性反應，惟未有透露身份。

馬體會出發里斯本前為歐聯作最後準備。（馬體會Twitter截圖）

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馬體會發現二人染疫後，隨即向歐洲足協及當地衛生部門通報，兩名患病人士及其密切接觸者已接受家居隔離，防止病毒進一步擴散。馬體會方面透露，球隊將更改訓練模式及時間表，並全力配合歐洲足協的安排，而歐洲足協至今暫未公布特別安排，未知會否對歐聯重開有影響。

歐聯8強賽將於香港時間周三（12日）深夜上演，一連四日決出全數4強席位，由阿特蘭大鬥巴黎聖日耳門打頭陣，而馬體會對RB萊比錫的8強戰將在周四深夜舉行。

馬高斯洛蘭迪加時階段梅開二度，協助馬體會在16強力挫利物浦晉級。（資料圖片／Getty Images）

歐聯8強將齊集葡萄牙里斯本爭標：