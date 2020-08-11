【歐霸】曼聯加時一球險勝躋4強　哥本哈根門將神勇屢救險球

歐霸盃8強戰在德國掀起序幕，曼聯在科隆迎戰丹麥代表哥本哈根，紅魔鬼雖然在形勢上佔盡優勢，惜哥本哈根門將莊臣表現神勇，全場錄得13次撲救，助球隊在法定時間力保不失。曼聯戰至加時上半場，才由波基斯費南迪斯操刀12碼奠勝，一箭定江山，曼聯驚險躋身4強。

曼聯在歐霸16強輕鬆擊敗奧地利的寧斯晉級，8強與丹麥哥本哈根交手，主帥蘇斯克查派出「夫添」上陣，中場雙核心波基斯費南迪斯及普巴，加上馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特一同正選披甲。

格連活特曾經「食詐糊」，曼聯需要與哥本哈根戰至加時。（Getty Images）

面對實力稍遜的對手，曼聯今仗形勢上佔優，全場製造不少機會威脅哥本哈根後防，可惜曼聯遲遲未能取得入球。格連活特及拉舒福特先後「食詐糊」，「般奴」禁區外施射亦中柱，哥本哈根的瑞典籍門將莊臣（Karl-Johan Johnsson）同樣居功至偉，左飛右撲屢救險球，兩軍在法定時間互無紀錄。

哥本哈根門將莊臣表現神勇，全場錄得13次成功撲救。（路透社）

曼聯在加時階段終於獲得機會，馬迪爾禁區內被對手踢跌，球證直指12碼指，費南迪斯處理關鍵的12碼，一改以往「小跳步」的射法，窒步後衝前一射中鵠，終於射破莊臣的十指關，加時5分鐘打破僵局。紅魔鬼開紀錄後繼續強攻，馬迪爾射門被撲出及連迪路夫補射中柱彈出，結果曼聯以一球險勝哥本哈根，躋身歐霸4強，將與狼隊或西維爾的勝方爭奪決賽席位。

曼聯強攻不果，只能靠費南迪斯的12碼打破僵局。（路透社）

曼聯全場錄得14次中目標攻門，除了「般奴」的12碼入球外，其餘13次射門均被莊臣撲出，即使該名30歲瑞典門將發揮超水準，亦未能協助球隊成功爆冷。

蘇斯克查賽後同樣盛讚莊臣的表現，「球隊全場錄得近30次射門，近一半命中目標，但莊臣踢出生涯最佳一仗，撲出大部分射門，他的發揮超乎想像。」

曼聯主帥蘇斯克查賽後大讚莊臣今仗發揮出色。（路透社）

另外，為曼聯攻入全場唯一入球的費南迪斯，加盟後7次主射12碼，悉數轉化成入球，加上「般奴」上半季效力士砵亭時的6個12碼，全季射入13個12碼，至今未曾宴客。