【足球轉會】利物浦平價簽羅拔臣替補　新兵有項數據冠絕今屆歐聯

利物浦昨晚公布今夏首簽，從奧林比亞高斯簽入左閘迪施米卡斯（Kostas Tsimikas），這名24歲希臘國腳將披上21號球衣。據報，利物浦支付1170萬鎊轉會費，與他簽約5年。

迪施米卡斯接受利物浦官網訪問時表示：「能夠加盟利物浦是我的光榮，我會竭盡所能。對我來說，這是世界上最大的球會。」

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利物浦打算為左閘安德魯羅拔臣尋找一位可靠的輪換替補，還相中了諾域治的北愛爾蘭後衛查馬李維士。不過，下季降落英冠的諾域治拒絕了利物浦1000萬鎊的報價，並表示要2000萬鎊才肯放人。最後，利物浦以1170萬鎊轉為收購迪施米卡斯。

利物浦求購查馬李維士受阻，故轉移目標。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

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相信迪施米卡斯來季會先擔任正選左閘羅拔臣的替補，他亦清楚自己定位，他說：「我會全力以赴。我知道羅拔臣是世界上其中一名最優秀的左閘，但他會令我有更大的動力，加倍努力。」

迪施米卡斯與利物浦簽下長約，據報為期5年，他將穿上21號球衣。他說：「我很喜歡這個號碼。我在荷蘭時穿這個號碼，之後一年回到奧林比亞高斯也是，我已經穿了這個號碼兩年，現在會繼續穿。」迪施米卡斯在奧林比亞高斯青訓出身，在17/18球季曾外借到荷蘭的威廉二世。

迪施米卡斯曾兩利物浦後防名將一樣，曾效威廉二世：

有網民發現，迪施米卡斯與兩名利物浦後防名將一樣，同樣踢過威廉二世，分別是前隊長希比亞及現役守將華基爾雲迪積克。希比亞在1999年正是由威廉二世轉投利物浦，至於雲迪積克則踢過威廉二世的青年軍，之後才到格羅寧根出道。

迪施米卡斯上周剛為奧林比亞高斯踢完歐霸盃淘汰賽，不敵狼隊出局。（Getty Images）

迪施米卡斯在歐聯分組賽曾跟熱刺過招。（Getty Images）

迪施米卡斯上季是奧林比亞高斯的正選左閘，27之聯賽上陣，助球隊以18分優勢贏得聯賽冠軍。他還為奧林比亞高斯出戰歐聯分組賽，踢足6場，並交出一項頂級數據。他在歐聯分組賽嘗試傳中28次，其中13次準確傳中，與荷西卡利祖並列今屆歐聯分組賽準確傳中最多的球員，比韋利安及卻奧斯等中場還要多。

迪施米卡斯在歐聯分組賽嘗試傳中28次，其中13次準確傳中。（網上截圖）

他說：「這對我有幫助，因為我都踢過歐聯，我還面對過其他英超球隊。我喜歡這裏的聯賽，我一直有看電視直播，由我小時候開始，已經夢想在這裏的聯賽比賽，如今夢想成真。」他在今屆歐聯分組賽曾跟熱刺及拜仁慕尼黑過招，其中對拜仁曾交出助攻。綜合各項賽事，迪施米卡斯在19/20球季交出5次助攻。

迪施米卡斯是今屆歐聯分組賽準確傳中最多的球員。（Getty Images）

利物浦領隊高普說：「我們考察過他一段長時間，很開心他加盟。在我們集訓之前，這是個完美的好消息。他是個好球員，擁有求勝欲，樂意接受競爭，我很喜歡他的心理質素。他與我們更衣室的氣氛及心態一樣！」