【歐霸】曼聯4強對手誕生！「歐霸之王」西維爾一球淘汰狼隊

歐霸盃4強全部出爐，被稱為「歐霸之王」西維爾在8強靠奧甘波斯末段頭槌建功，以1：0淘汰狼隊，4強將會對另一支英超球隊曼聯，爭入決賽。另一場4強就會由國際米蘭對薩克達。

受疫情影響，由8強起的歐霸盃淘汰賽在德國舉行，而當地時間昨晚（8月11日）就有兩場8強，其中西甲的西維爾對英超的狼隊。狼隊開局先聲奪人，先有魯爾占美利斯在37秒的頭槌攻門被救出，之後艾達馬查奧爾由後場帶到入禁區博到12碼，但魯爾占美利斯在13分鐘主射「宴客」。

雖然慢鏡見到有西維爾球員在魯爾占美利斯射門前已經跑入禁區，但VAR沒有任何表示，入球有效。這是魯爾占美利斯首次在狼隊射失12碼，他之前8次操刀都射入。

錯失這個黃金機會後，狼隊在之後的77分鐘全面捱打，再無中目標攻門。據歐洲足協數據，西維爾今場多達17次攻門，5次中目標，而狼隊全場只得兩次中目標攻門。控球率方面亦很懸殊，西維爾佔73%。不過，狼隊靠防線上的血肉長城，加上門將魯爾柏迪斯奧屢救險球，一直保住不失。

魯爾柏迪斯奧今場幾忙碌。（路透社）

直至88分鐘，西維爾一個短角球攻勢，班尼加傳中，準確地落在奧甘波斯的頭上，他頭槌一頂入網，魯爾柏迪斯飛撲也救不到。西維爾就靠這個入球，以1：0擊敗狼隊，各項賽事連續19場不敗，晉身4強。這是西維爾史上第7次躋身歐協盃或歐霸盃4強，僅比8次的國際米蘭少。

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西維爾的4強對手是曼聯，兩隊在2018年曾於歐聯淘汰賽交手，當時首回合兩隊踢成0：0，之後西維爾在次回合作客贏2：1。至於另一場4強，就由國際米蘭對薩克達。薩克達在昨晚另一場，以4：1大勝巴素利晉級。

西維爾兩年前曾在奧脫福擊敗曼聯。（Getty Images/資料圖片）