英超Fantasy｜應屆冠軍遭褫奪資格　朋友舉報違規行為

英超球季早已完結，官方網上遊戲Fantasy Premier League（下稱英超Fantasy）的結果理應塵埃落定，但英超昨日褫奪19/20球季冠軍安頓洛夫（Aleksandar Antonov）的參賽資格，指控他違反規例。據英國《每日郵報》消息，安頓洛夫與朋友在網上聊天時，種族歧視曼城中場史達寧。

英超昨日發表聲明，確認19/20球季的英超Fantasy冠軍為原本排名第2的布爾（Joshua Bull），而原本排名第1的參加者則被褫奪排名，因為違反遊戲的相關規定。

英超Fantasy昨日才公布19/20球季冠軍：

Following end of season checks, final standings have been updated. We can confirm that Joshua Bull is the official 2019/20 #FPL champion.



Congratulations @JoshuaABull 👏 pic.twitter.com/KsRO8yIi9W — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 11, 2020

保加利亞參加者安頓洛夫以2575分完成今季，領先次席的布爾18分。如今在英超Fantasy的排行榜上，已不見安頓洛夫的球隊，只見布爾的The Bulldozers以2557分排名榜首。據英國《每日郵報》透露，安頓洛夫禍從口出，在Facebook跟朋友在私人群組聊天時，種族歧視史達寧，故被英超取消資格。

安頓洛夫在網上片段解釋自己被褫奪冠軍的原因。（YouTube片段截圖）

安頓洛夫及後在Youtube頻道承認，他批評球員的內容被英超獲悉，故被褫奪冠軍。他說：「英超以某種方式得悉，我在Facebook Messenger與5名朋友的私人對話內容。」

據報安頓洛夫因為種族歧視史達寧而被取消資格。（Getty Images/資料圖片）

「我之所以被取消資格，因為有一刻我不滿一位球員，在朋友的群組中寫了一些文字，我從來沒有冒犯任何球員的意圖。我今季被褫奪資格，因為有人斷章取義，將一個保加利亞小型聊天群組的話小事化大，那人肯定不希望我過得快樂，要我陷入困境。」安頓洛夫強調自己並非種族主義者。

獲得冠軍的布爾勸大家注意言行，不要種族歧視：

I've been trying to find the right words to respond, and this says it all for me. Whether you think disqualification was the right decision or not, some things are more important than who gets to say they won #FPL.



Don't normalise casual racism. #NoRoomForRacism #KickItOut https://t.co/3ys6TsXmib — Joshua Bull (@JoshuaABull) August 11, 2020

安頓洛夫還在Twitter撰長文解釋，他寫：「我寫了兩頁紙向英超解釋我的行為，我尊重他們的決定。如我在影片中所說，我不會向球員說出這樣的話去冒犯他們。這是一個在不同文化及語言環境之下，與幾個朋友的小型聊天群組。」他承認自己上了寶貴的一課，向為此感到冒犯的人道歉。

在英超Fantasy的排行榜上，已不見安頓洛夫的球隊，布爾的The Bulldozers以2557分排名榜首。（官網截圖）

在安頓洛夫影片下，大多網民都認為他是罪有應得，就算在私人對話亦不應種族歧視，要他承擔責任，並向史達寧道歉；亦有部分網民認為安頓洛夫被那幾位朋友出賣，不應再叫那些人做朋友。

國際象棋世界冠軍卡爾臣排19/20球季英超Fantasy第10名。（Getty Images/資料圖片）

英超Fantasy冠軍可獲8日7夜的英超之旅，英超會提供交通費及7晚的住宿，還有以VIP待遇觀看兩場20/21球季的英超比賽。英超還會安排行程，讓冠軍參觀英國的著名旅遊景點。此外，冠軍還獲得手錶、電子遊戲、教練外套等多項紀念品。

另外，在安頓洛夫取消資格後，挪威國際象棋大師、現時國際象棋世界冠軍卡爾臣（Magnus Carlsen）的球隊MCT 50% mgfl.bass升上第10位，落後布爾的冠軍隊42分。

【英超2019/20年球季最終排名】

+ 16 + 15 + 14

【19/20球季英超神射手排名】

+ 10 + 9 + 8

【19/20球季英超助攻王排名】（只列前十）

+ 6 + 5 + 4

【19/20球季英超Clean Sheets排名】（只列前十）