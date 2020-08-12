英超Fantasy｜應屆冠軍遭褫奪資格　朋友舉報違規行為

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英超球季早已完結，官方網上遊戲Fantasy Premier League（下稱英超Fantasy）的結果理應塵埃落定，但英超昨日褫奪19/20球季冠軍安頓洛夫（Aleksandar Antonov）的參賽資格，指控他違反規例。據英國《每日郵報》消息，安頓洛夫與朋友在網上聊天時，種族歧視曼城中場史達寧。

英超昨日發表聲明，確認19/20球季的英超Fantasy冠軍為原本排名第2的布爾（Joshua Bull），而原本排名第1的參加者則被褫奪排名，因為違反遊戲的相關規定。

英超Fantasy昨日才公布19/20球季冠軍：

保加利亞參加者安頓洛夫以2575分完成今季，領先次席的布爾18分。如今在英超Fantasy的排行榜上，已不見安頓洛夫的球隊，只見布爾的The Bulldozers以2557分排名榜首。據英國《每日郵報》透露，安頓洛夫禍從口出，在Facebook跟朋友在私人群組聊天時，種族歧視史達寧，故被英超取消資格。

安頓洛夫在網上片段解釋自己被褫奪冠軍的原因。（YouTube片段截圖）

安頓洛夫及後在Youtube頻道承認，他批評球員的內容被英超獲悉，故被褫奪冠軍。他說：「英超以某種方式得悉，我在Facebook Messenger與5名朋友的私人對話內容。」

據報安頓洛夫因為種族歧視史達寧而被取消資格。（Getty Images/資料圖片）

「我之所以被取消資格，因為有一刻我不滿一位球員，在朋友的群組中寫了一些文字，我從來沒有冒犯任何球員的意圖。我今季被褫奪資格，因為有人斷章取義，將一個保加利亞小型聊天群組的話小事化大，那人肯定不希望我過得快樂，要我陷入困境。」安頓洛夫強調自己並非種族主義者。

獲得冠軍的布爾勸大家注意言行，不要種族歧視：

安頓洛夫還在Twitter撰長文解釋，他寫：「我寫了兩頁紙向英超解釋我的行為，我尊重他們的決定。如我在影片中所說，我不會向球員說出這樣的話去冒犯他們。這是一個在不同文化及語言環境之下，與幾個朋友的小型聊天群組。」他承認自己上了寶貴的一課，向為此感到冒犯的人道歉。

在英超Fantasy的排行榜上，已不見安頓洛夫的球隊，布爾的The Bulldozers以2557分排名榜首。（官網截圖）

在安頓洛夫影片下，大多網民都認為他是罪有應得，就算在私人對話亦不應種族歧視，要他承擔責任，並向史達寧道歉；亦有部分網民認為安頓洛夫被那幾位朋友出賣，不應再叫那些人做朋友。

國際象棋世界冠軍卡爾臣排19/20球季英超Fantasy第10名。（Getty Images/資料圖片）

英超Fantasy冠軍可獲8日7夜的英超之旅，英超會提供交通費及7晚的住宿，還有以VIP待遇觀看兩場20/21球季的英超比賽。英超還會安排行程，讓冠軍參觀英國的著名旅遊景點。此外，冠軍還獲得手錶、電子遊戲、教練外套等多項紀念品。

另外，在安頓洛夫取消資格後，挪威國際象棋大師、現時國際象棋世界冠軍卡爾臣（Magnus Carlsen）的球隊MCT 50% mgfl.bass升上第10位，落後布爾的冠軍隊42分。

【英超2019/20年球季最終排名】

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