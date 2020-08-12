【足球轉會】阿迪達鎖定阿積士翼鋒　為阿仙奴革命展開序幕

阿仙奴少帥阿迪達來季前線陣容已有腹稿：繼將於日內加盟的車路士翼鋒韋利安後，槍手目標鎖定阿積士翼鋒昆斯普美斯（Quincy PROMES），這個荷蘭國腳加上韋利安和續約在望的隊長奧巴美揚，勢組成一條速度效率兼備的鋒線。

阿仙奴在2019/20英超聯賽只得令人失望的第八名，全靠贏得足總盃冠軍才勉強保住歐洲賽資格，來季出戰歐霸。這個成績球會當然不收貨，尤其2019年夏天以打破球會紀錄的7200萬英鎊買入翼鋒尼高拉斯比比，無奈經歷艾馬利離隊的易帥風波，改由前隊長阿迪達出任領隊，一切只好推倒重來。

阿迪達當務之急就是要重整陣容。陣容中攻守兩端均有不少問題，他決定首先從前線方面入手。32歲的韋利安據報已通過阿仙奴體測，相信日內可正式加盟成為槍手一員，隊長奧巴美揚獲阿仙奴開出25萬英鎊周薪3年合約，下一個目標很大機會是阿積士翼鋒昆斯普美斯。

【阿仙奴來季鋒線】

28歲的普美斯曾先後效力川迪、莫斯科斯巴達和西維爾，2019年夏天以1570萬歐元轉會費轉投阿積士，重返家鄉荷蘭。今季他在荷甲腰斬前20次上陣入12球助攻4次，歐聯效率更佳，5戰攻入4球1助攻，可惜分組賽只得第三跌入歐霸，32強被基達菲淘汰出局。

他速度與技術兼備，利物浦主帥高普也相當欣賞，2017年當他效力莫斯科斯巴達時曾跟紅軍扯上關係。普美斯尚未曾在英倫搵食，英國《太陽報》指他對在英超作賽相當有興趣，並且可以隨時動身。

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+ 7 + 6 + 5

阿仙奴今夏先後被指看中巴塞隆拿球星古天奴在內多個球員，然而他們的身價和人工條件難望跟知慳識儉的槍手談得攏，身價在2500萬英鎊之內的普美斯相信是上佳的「即食」之選。

同樣要盡快處理的還有包括中場奧斯爾、古安杜斯在內陣中一大堆不合阿迪達心意的球員。陣中人工最高的奧斯爾，大大限制球隊的薪酬空間，預計清走這批高薪一族後，球會便能夠盡快重組中後場。

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