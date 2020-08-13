【歐聯】PSG補時階段連轟兩球奇蹟反勝　2：1力克阿特蘭大闖4強

1999年歐聯決賽，曼聯補時階段連入兩球反勝拜仁慕尼黑，高舉錦標成為「三冠王」，成為歐聯的經典一役。 21年後，巴黎聖日耳門歐聯一場過的8強戰，最後關頭歷史重演，絕境下以2：1反勝阿特蘭大，率先躋身歐聯4強。

法甲班霸巴黎聖日耳門遇上火力最強的阿特蘭大，兩支未曾高舉歐聯錦標的球隊在8強相遇。一場過的淘汰賽，一切皆有可能發生，加上PSG主力之一麥巴比有傷在身，阿特蘭大力爭延續神奇之旅。

歐聯8強分子齊集葡萄牙里斯本後，由阿特蘭大及巴黎聖日耳門為歐聯重開打頭陣，早前受傷的麥巴比先列後備，PSG前線續由尼馬領軍攻堅，該名巴西球星在開賽早段有黃金機會，可惜單刀面對門將射斜。

麥巴比先列後備，尼馬繼續在前場領軍。（Getty Images）

以攻力見稱的阿特蘭大，及後時間攻勢開始入肉，阿特蘭大的夏迪保亞近門頭槌無功而還。上半場中段，柏沙歷（Mario Pasalic）禁區內左腳熨射收死PSG門將拿華斯，阿特蘭大26分鐘打開紀錄。

阿特蘭大的柏沙歷熨射為球隊先開紀錄。（Getty Images）

PSG傾力反擊下未見成效，下半場15分鐘換入負傷的麥巴比，該名法國翼鋒入替後製造不少具威脅埋門，可惜同樣未能協助球隊追成平手。一直渴望在歐聯取得佳績的PSG未有輕易言棄，戰至末段終有成果，尼馬禁區內橫傳予馬昆奴斯近門建功。

馬昆奴斯門前近射建功，90分鐘為PSG追成平手。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

巴黎聖日耳門乘勝追擊，麥巴比入楔左路傳中，後備入替的祖普莫亭攻入反超前一球，3分鐘內連轟兩球，結果PSG以2：1絕地反勝阿特蘭大，成為首支躋身歐聯4強的球隊，將與RB萊比錫及馬德里體育會的勝方爭奪決賽席位。

PSG打破對意甲球隊的不利往績，逆轉擊敗阿特蘭大，繼1994/95球季後，相隔25年再度闖進歐聯最後4強，同時追平球會史上的最佳戰績。

後備入替的祖普莫亭成為贏波英雄，最後關頭攻入絕殺一球。（Getty Images）

歐聯餘下6支球隊爭奪4強席位：