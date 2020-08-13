【英超】英國版Twitter嘲諷菲爾鍾斯　遭曼聯投訴「跪低」刪Post

曼聯守將菲爾鍾斯今季變了「失蹤人口」，上陣機會不多，但近又成為了話題人物。英國Twitter近日出Post惹起爭議，引來曼聯不滿，最終「跪低」刪Post。

Twitter的英國版專頁日前發文：「講出一名比菲爾鍾斯好的球員。」這一句本來想引起用戶討論的話題，但被球迷視為諷刺菲爾鍾斯。

Twitter一句引起不少曼聯球迷不滿。（網上圖片）

不少曼聯球迷十分不滿英國版Twitter的做法，其中一名網民更回應：「他有跟利物浦一樣多的英超冠軍，歐洲賽錦標亦與曼城比肩，他比起「專家」如列納、拿鐵斯、塞頓加起來更多的英格蘭喼帽。雖然他不時都受到批評，但他的球員生涯成就比大部分球員有過之而無不及。」

菲爾鍾斯今季甚少上陣機會。（Getty Images）

曼聯就關於菲爾鍾斯的推文作出Twitter。（Getty Images）

曼聯亦向有關單位作出投訴，眾怒難犯之下，Twitter最終「跪低」刪除推文及致歉。發言人表示今次發起話題是想展示用戶間對話的新功能，「並非要冒犯任何人」，認識到出問題後即時刪Post。

今年28歲的鍾斯2011年轉投曼聯，9年「紅魔生涯」助球隊贏得一次英超、足總盃、聯賽盃、歐霸盃冠軍。菲爾鍾斯今季上陣時間大減，至今於各項比賽只為曼聯上陣8場。

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