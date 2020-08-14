歐聯｜拿基斯文率萊比錫創兩大「年輕」紀錄　誓闖決賽回敬反對者

創會僅11年﹑第2度在歐聯亮相，RB萊比錫便躋身最後4強，少帥拿基斯文同時締造歷史，成為史上最年輕的教頭領軍躋身歐聯4強。該名年僅33歲的主帥晉級後心情激動，並專注在4強一戰，希望再度改寫歷史。

RB萊比錫由泰拿阿當斯完場前攻入奠勝一球，以2：1力克馬德里體育會，今季歐聯再過一關，成為史上創隊時間最短的球隊打入4強，下圈將惡鬥巴黎聖日耳門。

比C朗拿度及美斯還要年輕的萊比錫主帥拿基斯文（Julian Nagelsmann），年僅33歲領軍打入4強，成為歐聯史上最年輕的教頭領軍躋身4強，締造歷史。

拿基斯文成為史上領軍打入歐聯4強最年輕的領隊。（萊比錫Twitter截圖）

該名少帥賽後稱球隊表現更佳，即使被追平後沒有自亂陣腳，發揮而言值得晉級，「當我們領先後稍稍變得被動，及後被對手追成平手後，球員十分冷靜應對並沉着應戰，即使奠勝一球帶幸運成份，但我依然認為球隊有更好的表現，我們值得晉身4強。」

首度打入4強，萊比錫眾將顯得無比高興，在更衣室內狂歡慶祝，拿基斯文表示時間緊迫，需要盡早為4強戰準備，「球隊及球員對戰果相當興奮，不過作為一名領隊，賽事仍未結束，我們必須向前望，準備下仗對巴黎聖日耳門的4強，所以我們沒有太多時間慶祝，可能在酒店房內以啤酒作簡單慶祝，及後便將注意力全放在備戰上。」

萊比錫力克馬體會晉身4強，眾將興奮無比。（萊比錫Twitter截圖）

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火速冒起 轉會政策惹德國球迷非議

2009年成立的RB萊比錫，由開初的德國第5級別聯賽拾級而上，僅花7季時間升上德甲，並隨即取得不俗戰績，升上德甲後連續3季獲得歐洲賽資格，如今仍然有望朝錦標邁進，在一場過的4強戰一切皆有可能發生。

萊比錫在11年間極速冒起，全靠能量飲料公司紅牛的撐腰，才取得今日的戰績，如今更成為歐聯從91年改制後，第5支德國球隊打入歐聯最後4強。

即使成績突出，萊比錫同樣引來不少爭議聲音，萊比錫靠金錢極速成長，加上時常從「姊妹球隊」奧地利的薩爾斯堡以「筍價」入貨。另外，部分德國球迷認為紅牛透過足球推廣他們的產品，使萊比錫成為國內其中一支「Haters」最多的球隊。

萊比錫在17/18球季首度出戰歐聯，當時未能躋身淘汰賽。（資料圖片／Getty Images）

RB萊比錫歷年主要收購（按圖放大）：

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烏柏美卡奴助攻助守獲膺最佳球員

另外，獲得今仗最佳球員的萊比錫守衛烏柏美卡奴（Dayot Upamecano），該名21歲的法國中堅，今仗交出亮眼數據，錄得5次解圍﹑3次阻止對手扭過他及兩次攔截，同時亦有兩次中目標攻門，是一個攻守兼備的球員。

在歐洲列強希望增強防守力下，烏柏美卡奴當然是其中一名轉會的主角，早前曾經傳出拜仁慕尼黑及阿仙奴等球會有意羅致，經過今仗後未知會否再提高個人的身價。