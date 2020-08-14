【中超】前曼聯中場執掌深圳佳兆業　郜林任助教兼隊長

有香港中場戴偉浚效力的中超球會深圳佳兆業今日宣布，委任前曼聯球員祖迪告魯夫（Jordi Cruyff）為主帥。

深圳佳兆業今日在官網宣布，即日起聘請祖迪告魯夫擔任主教練，張效瑞為助理教練，郜林則任助理教練兼隊長。祖迪告魯夫將於今月16日抵達中國，之後要接受防疫醫學觀察。在祖迪告魯夫完成醫學觀察之前，張效瑞會暫代主帥之位。深圳佳兆業明日會對山東魯能。

前曼聯球員祖迪告魯夫出任深圳佳兆業主帥。（深圳隊微博）

郜林任深圳佳兆業的助理教練兼隊長。（深圳隊微博）

深圳佳兆業在今季中超A組4戰僅1勝3負，排第6位，早前解僱教練鄧納東尼的團隊。新帥祖迪告魯夫現年46歲，是「荷蘭球王」告魯夫之子，他的球員生涯踢過巴塞隆拿及曼聯等大球會；在曼聯贏三冠王的98/99球季，祖迪告魯夫也是球隊一員，但得不到重用。

曼聯1999年三冠王功臣：

+ 22 + 21 + 20

祖迪告魯夫退役後開展教練及體育管理生涯，其中有6年時間擔任以色列球隊特拉維夫馬卡比的體育總監，助球隊3次贏得以色列超聯冠軍，還有3次亞軍。

+ 9 + 8 + 7

深圳佳兆業在聲明中盛讚祖迪告魯夫「因為眼光獨到，善於挖掘年輕隊員聞名」。祖迪告魯夫在2018年季中接掌中超的重慶力帆，助球隊護級成功，之後在2019年帶力帆打入前10名。今年初，他轉教厄瓜多爾國家隊，上月離任。