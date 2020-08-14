【足球轉會】阿仙奴簽韋利安加強攻力　傳表面減薪但實質人工大增

阿仙奴今日宣布，簽入32歲的自由身中場韋利安，雙方簽約3年。韋利安上季尾約滿車路士，據報他拒絕車路士的續約，選擇轉投阿仙奴，因為兵工廠開出一份條件豐厚的合約，這名巴西中場未來3年收入3500萬鎊。

英國《每日郵報》消息指，韋利安在阿仙奴周薪10萬鎊，比他效力車路士時的12萬鎊略低，但阿仙奴開出豐厚的簽紙費、忠誠獎金及出場費，整份合約的價值高達3500萬鎊。若以此總額計，韋利安平均每星期收入22萬鎊。

阿仙奴今日宣布韋利安加盟，簽約3年。（阿仙奴官網）

英國傳媒《BBC》表示，車路士有意挽留韋利安，向他開出新約，但車路士提供的待遇不如阿仙奴，所以這名32歲巴西中場決定離隊。

其他阿仙奴高薪球員：

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據報韋利安周薪10萬鎊，但加上簽紙費、出場費等，他的3年合約價值高達3500萬鎊。（阿仙奴官網）

阿仙奴的官方聲明標榜韋利安是一名擁有豐富經驗的球員，在13個球季職生涯中，上陣超過600場。他在車路士效力7年，贏過兩次英超冠軍，為藍戰士339次上陣，入63球，還交出56次助攻。雖然韋利安年過30，但他上季踢出登陸英超後數據最亮眼的球季，他射入9球，交出7次助攻，總共為球隊直接製造了16個入球，之前他數據最亮麗的球季是17/18，英超入球加助攻為13次。

16 - With nine goals and seven assists, 2019-20 was Willian's most productive Premier League campaign in terms of goal involvements. Gunner. pic.twitter.com/BThamrXb8V — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020

阿仙奴領隊阿迪達歡迎韋利安加盟，他說：「我相信他是可以為我們帶來改變的球員。我們過去幾個月一直觀察住他，我們本身希望增加進攻中場及翼鋒位置的實力，他就是那種多功能的球員，可以踢3到4個位置。」韋利安在來季將會穿上12號球衣。

阿迪達續說：「他在足球世界入面已是個經驗豐富的球員，但他仍然充滿雄心壯志地加盟，渴望貢獻球隊。我跟韋利安談過，了解到他多麼希望加盟，令我動容。」

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