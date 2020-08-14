【室內賽艇】22歲港將陳至鋒疫情中創新高　9日內兩破世界紀錄

新冠肺炎疫情下，大部份體育賽事暫停，香港一眾精英運動員只能在體育學院作「封閉式」操練，卻仍傳來喜訊。 22歲香港賽艇代表陳至鋒，繼7月28日打破男子19-29歲組別輕量級30分鐘室內賽艇世界紀錄後，今日（14日）再獲確認一項世界紀錄。

陳至鋒在7月28日以8772米，刷新男子19-29歲組別輕量級30分鐘室內賽艇世界紀錄，今日再於其個人instagram透露，自己在8月5日打破男子19-29歲組別輕量級4分鐘室內賽艇世界紀錄，成績為1321米，意味他在短短9日內打破兩項世界紀錄。

陳至鋒過去獲獎不少，包括在2015及16年連續兩年奪得亞洲青年錦標賽單人雙槳冠軍、2019年亦在亞洲賽艇錦標賽，與趙顯臻合力贏得男子輕量級雙人雙槳金牌。

外號「肥鋒」的他在2018年曾代表香港參加雅加達亞運賽艇項目，於男子公開組單人雙槳決賽獲得第5名，雖與獎牌擦身而過，但當時他僅得5年划艇經驗，顯示出不俗潛質，當時他已矢言要以參加奧運為目標，他目前正積極準備，力爭在明年的奧運資格賽取得入場券。