【歐聯】巴塞隆拿12年來首次四大皆空　恥辱大敗易帥勢在必行

歐聯8強戰中最強戲碼，豈料「勢均力敵」僅可形容最初10分鐘。 西甲豪門巴塞隆拿擁有「地上最強」阿根廷球王美斯，被德甲冠軍拜仁慕尼黑大炒8：2出局，更留下屈辱紀錄。觀乎球季重開後，巴塞在內亂中渡過夥粒無收的一季，加上吞下球隊歷史其中一仗敗仗，改變難免。

素來攻擊力強勁的巴塞，全場僅得7次射門，不僅遠少於對手26次射門，更連拜仁的入球數量也不如。今回慘敗2：8，單場失8球已是1946年的事，以6球落敗亦要數到1951年對宿敵愛斯賓奴的聯賽打吡。

拜仁「閃電戰」大勝入準決賽 巴塞失8球74年來最差一役

拜仁予取予攜，迅速摧毀巴塞軍心。（路透社）

巴塞在今年初辭退華維迪，邀請貝迪斯前主帥斯迪恩上任。當時球隊已在歐聯分組賽首名出線，又在西甲以得失球差排榜首。惟斯迪恩上任後，球隊內部出現「不協和音」，美斯與斯迪恩貌合神離，無助球隊爭冠。如今西甲得亞，歐聯慘敗出局，結果巴塞12年來首次四大皆空，士氣大挫。隊中老臣子、中堅碧基懷着傷痛說：「我們不能這樣踢。球隊要改變，不只是球員。我不欲指向任何人。但我相信，球隊已跌到谷底，必須改變方向，尋找信任的人，對球會做對的事。」

巴塞慘敗，碧基賽後直言球隊已跌至谷底。（美聯社）

碧基意有所指，主帥斯迪恩首當其衝，他亦早有準備。斯迪恩在賽後受訪坦言，拜仁在多方面的力量壓倒巴塞，而入球之多，更勝他們享有的優勢。巴塞如此，難令人接受，斯迪恩身為主帥，無可避免談到自己：「我不會討論球會要什麼，我上任不過數月。如果碧基說是時候變革，必須其重要之處。我們要檢討，為未來抉擇。現在談我去留，言之尚早，事實是不容我抉擇。」斯迪恩曾在2019年與巴塞拉上關係，結果一年後接任，選他上任當然與巴塞管理層有關。而消息指現任會長巴圖美奧已有決定，將於日內公布。

斯迪恩無力挽，巴塞今季四大皆空，能否留下來再戰一季？（Getty Images）

巴塞隆拿以美斯為首的鋒線，一向火力強勁。今回面對拜仁前場壓逼，全隊攻守失衡。球隊在開賽4分鐘失守後，尚有還擊之力。佐迪艾巴於7分鐘的傳中球，遇上阿拉巴解圍失誤，反「笠死」拜仁門將紐亞。巴塞藉烏龍球扳平後2分鐘，蘇亞雷斯射門被救出，接着美斯吊入禁區的傳球在混亂間中柱彈走。無法反先，便遭羞辱。

【拜仁上半場遙遙領先】

拜仁中場多名球員覆蓋範圍廣，在巴塞後場壓逼後防而奪去腳下球，轉守為攻，多番得手。相反，巴塞攻勢少之又少，除了上、下半場初段有零星攻勢便一直捱打。結果兩個半場都出現短時間內連失3球的「黑暗時間」。

美斯垂頭喪氣，今戰發揮乏善可陳。（Getty Images）

【下半場拜仁繼續大開殺戒】